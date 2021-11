Patrick Ray Pugliese e Sara Nanna si sono lasciati/ Perché? Lui annuncia: “È finita!”

È finita la storia d’amore tra Patrick Ray Pugliese e Sara Nanna. Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno e che è proprio il celebre ex gieffino a rivelare. Da tempo Patrick non appare più sui social insieme alla sua fidanzata, tanto che un utente ha deciso di contattarlo in privato su Instagram per chiedergli se la loro storia fosse giunta al capolinea. La risposta è arrivata immediata, confermando il sospetto.

È stata Deianira Marzano a rendere pubblica la chat mandatale dalla fan che ha posto a Patrick la domanda. “Ma con Sara vi siete lasciati? Perché non vi vedo più insieme da un po’, chiede l’utente a Ray Pugliese. Lui, con grande sincerità, replica: “È esatto”, e si dice infine dispiaciuto. Non specifica, tuttavia, il motivo per il quale la loro relazione è finita.

Patrick Ray Pugliese e Sara Nanna, è finita: anche lei conferma!

Poche ore dopo che la chat è stata resa pubblica da Deianira sul suo profilo Instagram, anche Sara Nanna ha rotto il silenzio. Ha quindi ripostato la chat di Patrick Ray Pugliese, confermandola attraverso queste parole: “Era abbastanza chiara la situazione già da tempo, e confermo anche io in modo ufficiale. Quindi basta messaggi con le stesse domande o segnalazioni. Please! Capitolo chiuso“. Taglia dunque corto la bella Sara, decisa a definite Patrick come un capitolo chiuso per sempre. Intanto i fan dell’ex gieffino restano in attesa, curiosi di scoprire le motivazione di questa rottura così inaspettata.

