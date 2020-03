Patrick Ray Pugliese: “Pago manipolato da Serena Enardu”/ “É uno zerbino” (GF Vip)

Nella casa del Grande Fratello Vip 2020 si torna a parlare della storia d’amore tra Pago e Serena Enardu e l’opinione di Patrick Ray Pugliese non è affatto positiva. Il gieffino è convinto che Pago sia stato manipolato da Serena Enardu sia durante l’avventura a Temptation Island Vip che dopo. “Come a Temptation Island lei lo ha manipolato come un pezzo di pongo. Questa è la percezione che si è avuta”, ha detto Patrick in totale sincerità. Antonella Elia, però, ha mostrato il proprio disaccordo e ha difeso il cantante che, a suo dire, ha semplicemente dimostrato di essere un gentiluomo non riuscendo, però, a convincere Pugliese. “No, è uno zerbino totale”, ha aggiunto Patrick. Antonella, da parte sua, pur restando ferma sulla propria posizione, ha poi aggiunto che è sempre stata convinta che i problemi della loro storia dovessero essere affrontati senza telecamere.

PATRICK RAY PUGLIESE CONTRO PAGO E SERENA ENARDU, DENVER: “NON C’ERA BISOGNO DI VENIER QUA”

Andrea Denver si ritrova in parte d’accordo con Patrick Ray Pugliese anche se esprime la propria opinione su Serena Enardu e sulla sua decisione di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2020 in modo più diplomatico. “Non c’era bisogno di venire qua. Lei mi ha detto anche che le hanno messo pressione (il GF Vip, ndr). Però mi ha anche detto che la decisione finale è stata sua. Pago inizialmente ha portato una carica enorme. Stava facendo un bellissimo percorso. Comunque, l’importante, alla fine, è che loro si riprendano e vadano bene“, ha spiegato il modello. Antonella Elia, pur ascoltando i diversi pareri dei compagni, ribadisce la propria stima nei confronti di Serena e di Pago la cui eliminazione, per l’ex valletta di Mike Bongiorno, è stata dura da accettare.



