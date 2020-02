Patrick Ray Pugliese vomita al Grande Fratello Vip/ Dallo champagne alla camomilla…

Signori e signore la storia si ripete, almeno in parte! Per giorni abbiamo atteso l’arrivo di Patrick Ray Pugliese in suite al Grande Fratello Vip 2020 per rivedere le scene che hanno segnato un momento cult delle passate edizioni del reality con la sua notte di “passione” con l’amica Katia, ma sembra proprio che il momento “vomito” sia già arrivato così, in un momento qualunque di un anonimo martedì sera. Mentre in molti erano pronti a seguire la lunga kermesse sanremese, i resilienti erano fermi davanti allo schermo per la diretta del Grande Fratello Vip 2020 ed è stato in quel momento che il nostro sogno si è avverato e Patrick Ray Pugliese ha vomitato. In realtà non è stato proprio come nella suite con fiumi di champagne usciti dalla sua bocca, ma si è trattato di un piccolo rigurgito di camomilla dovuto alle risate che stava facendo con Paolo Ciavarro e compagni.

PATRICK RAY PUGLIESE VOMITA AL GRANDE FRATELLO VIP 2020

Patrick Ray Pugliese alla fine ha regalato al pubblico del Grande Fratello Vip 2020 uno dei momenti più attesi. Seduto al tavolo al fianco di Licia Nunez e giocando un po’ con quelli che compongono ormai il mitico trio (ovvero Paolo Ciavarro e Andrea Montovoli), l’ex gieffino è esploso in una fragorosa risata che alla fine gli ha rimandato su quello che stava bevendo, sembra camomilla, facendogliela uscire dal naso. A quel punto Patrick si è alzato ed è andato in bagno per ripulirsi mentre i suoi compagni si sono prodigati di assisterlo ripulendo un po’ dove aveva sporcato. Lui si è scusato al suo ritorno ma ha anche lanciato la sua frecciatina: “Magari adesso non russerò più, sono uscite delle cose verde…”.

Ecco il video del momento:





