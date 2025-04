Dramma a Mezzocorona, in Trentino, dove è morto un ragazzo a seguito di un incendio. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera la vittima sarebbe Patrick Vettori, fratello di Marvin Vettori, noto campione di arti marziali. L’incendio, secondo quanto si legge sul sito del quotidiano di via Solferino, sarebbe scoppiato nella giornata di oggi, 15 aprile 2025, durante le prime ore del giorno, attorno all’alba di oggi.

Una volta che sono stati chiamati i soccorsi sul luogo segnalato si sono recati gli uomini dei vigili del fuoco che hanno cercato di spegnere le fiamme, ma quando sono riusciti a fare irruzione nell’edificio incriminato, hanno trovato il corpo senza vita del povero Patrick Vettori. Il ragazzo non sarebbe morto carbonizzato ma a seguito dell’inalazione dei fiumi nocivi scaturiti appunto dalle fiamme. Secondo le prime indiscrezioni si sarebbe trattato non di un gesto volontario ne tanto meno di un attentato, bensì di un incidente domestico.

PATRICK VETTORI MORTO IN INCENDIO: INDAGINI IN CORSO

Stando alle prime indiscrezioni emerse Patrick Vettori sarebbe tornato a casa attorno alla mezzanotte di ieri, dopo di che avrebbe acceso i fornelli, mettendo una pentola per cucinarsi qualcosa, ma dopo di che si deve essere addormentato e di conseguenza è scattato l’incendio anche se ovviamente bisognerà attendere ulteriori indagini per fare chiarezza su quanto sia accaduto.

Patrick Vettori, a differenza del fratello, era impegnato in politica e pochi giorni fa aveva annunciato la sua candidatura con una lista civica per il comune di Mezzocorona, spiegando di voler dare il suo contributo personale alla comunità locale, in particolare dando voce ai giovani, e facendo in modo che i loro bisogni arrivino fino all’amministrazione, dove si prendono le decisioni per il paese. Patrick Vettori aveva annunciato la sua candidatura attraverso un post pubblicato sui suoi social attraverso cui spiegava di voler dare la sua energia e la sua esperienza all’amministrazione del Comune: purtroppo non potrà più farlo.

