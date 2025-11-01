Patrick Vieira esonerato: il nuovo allenatore del Genoa è Roberto Murgita a interim, la società rossoblù a chi si affiderà poi? (oggi 1° novembre 2025)

PATRICK VIEIRA ESONERATO DAL GENOA

Un fulmine a ciel sereno, più che altro per le tempistiche: Patrick Vieira esonerato dal Genoa è la grande notizia di stamattina, sabato 1° novembre 2025, ed evidentemente è decisamente anomalo che una società sollevi dall’incarico il proprio allenatore al sabato mattina, sebbene il Genoa giocherà contro il Sassuolo uno dei due posticipi del lunedì.

I tempi comunque sono strettissimi e la missione difficile, dal momento che il Grifone è ultimo in classifica: l’addio a Patrick Vieira era nell’aria, a maggior ragione dopo la sconfitta contro la Cremonese mercoledì sera a Marassi nel turno infrasettimanale, però il fatto che poi fossero passati un paio di giorni faceva pensare che Patrick Vieira avrebbe avuto almeno un’ultima chance al Mapei Stadium.

Niente di tutto questo: stamattina è infatti apparso sul sito del Genoa il comunicato ufficiale con il quale la società comunica l’esonero di Patrick Vieira, con i ringraziamenti di rito “per la serietà e la professionalità dimostrate nel corso del loro lavoro” e gli auguri per il futuro della carriera.

Ricordiamo che Patrick Vieira era arrivato al Genoa il 20 novembre 2024, quindi non riuscirà a compiere un anno sulla panchina del Grifone. Il bilancio era stato positivo nello scorso campionato e così è arrivata la conferma, ma zero vittorie, tre pareggi e sei sconfitte nelle prime nove giornate della Serie A 2025-2026 sanciscono la fine di questa avventura.

PATRICK VIEIRA ESONERATO: CHI SARÀ IL NUOVO ALLENATORE DEL GENOA?

Patrick Vieira esonerato porta quindi con sé inevitabilmente la domanda su chi sarà il nuovo allenatore del Genoa. Essendo sabato, per adesso ovviamente la società punta sulla soluzione interna. Come si può leggere nello stesso comunicato ufficiale, l’incarico è stata affidato “ad interim a mister Roberto Murgita coadiuvato da mister Domenico Criscito”, quindi viene promosso l’ex attaccante classe 1968, già nello staff tecnico del Genoa, affiancato da una vera e propria bandiera del club genovese, con cui Criscito ha giocato ben 291 partite nel corso della sua carriera da giocatore.

Sono giorni tormentati: ieri era nell’aria l’esonero, poi però tutto è rientrato e quindi è stato sorprendente leggere oggi la notizia di Patrick Vieira esonerato, che si pensava ormai rimandata almeno a dopo la trasferta al Mapei Stadium, che invece sarà gestita dal tandem Murgita-Criscito. Il nuovo direttore sportivo Diego Lopez dovrà poi prendere la decisione su chi sarà stabilmente il nuovo allenatore del Genoa, la stampa locale indica in pole position Fabio Pecchia, con Paolo Vanoli come prima alternativa.