Patrick Zaki in tribunale: era assente da marzo/ “Oggi decisione su scarcerazione”

Per la prima volta dal suo fermo quattro mesi fa, il 7 marzo scorso lo studente egiziano Patrick Zaki che studia all’università di Bologna, ha potuto prendere parte a una udienza in tribunale. Come si sa, lo studente è stato fermato dalle forze di polizia egiziane una volta rientrato in Egitto per trovare la famiglia. E’ accusato di tramare contro il governo egiziano. Zaki si trova detenuto da allora nel carcere di Tora, non ha mai potuto parlare con un giudice e il prolungamento di detenzione cautelare è stata presa più volte in assenza dei suoi avvocati.

FORSE DOMANI LA SCARCERAZIONE

Questa volta gli è stato permesso di apparire davanti ai giudici in presenza dei suoi avvocati. Il fatto viene definito dagli attivisti che ne chiedono la libertà un buon passo in avanti e c’è la speranza che domani Patrick Zaki possa venir scarcerato. Dallo scorso 7 marzo le udienze del ricercatore egiziano “sono state rinviate o la sua detenzione è stata rinnovata senza la sua presenza, né, in alcuni casi, la presenza dei suoi avvocati, il che significa che ha trascorso gli ultimi quattro mesi in carcere sulla base di processi legalmente non conformi alla legge, rendendo il suo ordine di detenzione legalmente nullo”. Il caso ha suscitato forti polemiche tra Italia e Egitto.

