Patrimoniale 2022/ C’è già ma è nascosta: come correre ai ripari

Nel 2022 la gente teme possa venire applicata la patrimoniale sui conti correnti. In realtà in questo articolo spieghiamo perché in un certo senso, qualcosa di simile è già presenti ed in maniera totalmente occulta.

Il debito pubblico dello Stato italiano è la chiave della patrimoniale occulta di cui parleremo. Al momento la Banca Centrale Europa si limita a non aumentare i tassi di interesse poiché è preoccupata da una possibile crisi dello spread.

SCENARIO/ Le richieste di Draghi all'Ue per portare il Governo a fine legislatura

Patrimoniale 2022: quanto paga l’Italia i nuovo carovita

La patrimoniale sui conti correnti è un fenomeno particolare che verrebbe utilizzato per risanare il debito pubblico. Il problema è che al momento, qualcosa di simile esiste seppur in modo “occulta”.

Basti pensare all’aumento delle tasse, alla scarsità di materie prime, costi aumentati di carburante e l’elevata inflazione che ogni giorno mette in difficoltà tantissime famiglie italiane.

SPILLO/ I "buchi" nel salvagente del decreto aiuti che allontanano gli investimenti esteri

L’unica situazione che attualmente limita l’inflazione al 6,4% di aprile 2022, è il taglio delle accise, viceversa il nostro Bel Paese avrebbe superato il 7% di inflazione.

Ciò significa che operati e lavoratori, con il trascorrere del tempo subirebbero un deprezzamento del loro stipendio. Un problema che si innesca soprattutto, quando le famiglie posseggono molta liquidità in banca, senza investirla.

A causa del carovita almeno in Italia in un solo anno, si parla di perdite di 150 miliardi di euro. Ciò significa che includendo anche i neonati stessi, si parlerebbe di 2.500 euro a capa persi.

RECESSIONE/ Fortis: l'Italia resiste, con la fine della guerra calerebbe l'Inflazione

Il peso del debito pubblico per assurdo, viene ridotto grazie all’inflazione e all’aumento conseguenziale del PIL. Dunque l’inflazione attuale potremmo definirla come un boomerang nei confronti dell’economia globale.

Nel nostro Bel Paese la crescita del PIL era prevista al 4,7%, oggi al 3,1%. L’inflazione invece è aumentata dismisura, passando da 1,5% fino a superare il 5%.

Dunque seppur non applicata in senso stretto ai conti correnti, la situazione attuale che stiamo vivendo potremmo definirla come patrimoniale occulta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA