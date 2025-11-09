Che cos'è la patrimoniale e perché la Cgil di Landini la propone: la secca replica di Meloni e il focus sulle tante tasse contro il patrimonio già esistenti

MELONI RISPONDE A LANDINI (DI NUOVO): COSA C’È IN BALLO CON LA PROPOSTA DELLA PATRIMONIALE

Due righe, un messaggio chiaro e una polemica ulteriormente rintuzzata: il post social della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in risposta alla (ennesima) proposta di patrimoniale avanzata da sinistra, questa volta dal Segretario Cgil Maurizio Landini, è brevissimo eppure altrettanto chiaro. «Con la destra al Governo le patrimoniali non vedranno mai la luce»: la leader del Governo contesta la “ciclicità” delle proposte su tasse contro il patrimonio degli italiani, pervenute quasi sempre da sinistra, e “rassicura” tutti sul fatto che dal Centrodestra una potenziale patrimoniale non potrà mai essere approvata.

L’ultimo capitolo dell’infinito “tema” patrimoniale si è aggiunto negli scorsi giorni quando il leader della Cgil Landini, annunciando lo sciopero generale del 12 dicembre contro la Manovra, ha proposto di «prelevare l’1% di patrimonio a 500mila italiani che guadagnano oltre i 2 milioni di euro l’anno». La proposta del sindacato rosso viene definita un «contributo di solidarietà» per una parte risicata di italiani «ricchi» per poter avere a disposizione subito 25 miliardi di euro da investire in scuola, assunzioni e aumento stipendi.

Davanti ad una scarsità di fondi e in periodo di crisi, la proposta della patrimoniale torna ciclicamente dagli ambienti di sinistra come soluzione a periodi eccezionali: colpendo il patrimonio sia mobile che immobile di alcune categorie di cittadini, la tassa può essere fissa, variabile, “una tantum” o anche ciclica.

Più evocata che utilizzata realmente (si contano le grandi patrimoniali durante la Prima Guerra Mondiale, quella del 1947 per la Ricostruzione del Paese, e quella del 1992 con il prelievo forzoso del Governo Amato), la patrimoniale proposta ora dalla Cgil di Landini trova la piena sponda della Segretaria Pd Elly Schlein: «siamo favorevoli ad una tassa europea per i ricchi», un 2-3% di prelievo per tutti i patrimoni sopra i 100 milioni, anche perché sotto il Governo Meloni «è cresciuta la pressione fiscale rispetto ai precedenti Governi» (dato contestato da Palazzo Chigi, ndr).

COS’È E PERCHÈ SI PARLA ANCORA OGGI DI TASSA PATRIMONIALE (CHE TRA L’ALTRO GIÀ ESISTONO)

Occorre innanzitutto sgombrare il campo da un equivoco: ad oggi la patrimoniale in Italia esiste già in almeno una decina di tasse/micro tasse che si adattano al tipo di categoria fiscale col crescere del patrimonio personale: secondo le stime della Cgia di Mestre, le imposte patrimoniali complessivamente ogni anno portano circa 50 miliardi di euro nelle casse dell’erario, e fino al 2022 valevano 2,6 punti di Pil nazionale. Dall’IMU-Tasi fino all’imposta di bollo, come per il bollo auto, il canone Rai, le imposte sulle successioni e le transazioni finanziarie, per citare le patrimoniali “nascoste” ma molto famose.

La proposta di Landini, subito presa dalla leader dem Schlein per poterla estendere a livello europeo, vuole innestare una nuova patrimoniale comunicativamente e mediaticamente “roboante” per poter rispondere alle mancanze del Governo sul tema fiscale: è anche questo il motivo di una risposta così netta e immediata della Presidente del Consiglio, a cui seguono quelle del vicepremier Matteo Salvini («no a nessuna patrimoniale, sì al contributo dalle banche») e del Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti che nel difendere la Manovra 2026 ricorda come serva «un’analisi serena e oggettiva che possa portare a ben diversi risultati».

La Finanziaria guarda al ceto medio quest’anno dopo aver messo in salvaguardia i più “fragili” nelle precedenti Manovre, e porta come stabile e non una tantum il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori: se per le forze progressiste la patrimoniale sarebbe uno strumento di giustizia sociale da applicare in tempi di crisi, per l’area liberale-conservatrice del Governo ritiene la tassa sul patrimonio come una imposta iniqua, ingiusta e che arriva a tassare per la seconda volta le entrate degli italiani, già a loro volta in quanto redditi assoggettate a prelievo fiscale.