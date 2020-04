Patrimoniale Coronavirus? Pd propone contributo solidarietà/ “Da 80mila euro in su”

Il Partito Democratico ha proposto un contributo di solidarietà da parte dei cittadini con redditi superiori agli 80.000 euro. Togliere ai ricchi per dare ai poveri in tempo di emergenza sanitaria ed economica come quella che stiamo vivendo per il coronavirus; così si può sintetizzare in maniera quasi fiabesca, la proposta dei Dem messa sul tavolo in queste ore. “II cittadini con redditi più elevati di 80.000 euro dovranno versare un contribuito di solidarietà che inciderà sulla parte eccedente tale soglia”, spiegano Graziano Delrio e Fabio Melilli, capigruppo del Pd alla Camera e in commissione Bilancio. “La somma versata – aggiungono – sarà deducibile e andrà da alcune centinaia di euro fino a decine di migliaia per redditi superiori al milione. Il gettito atteso è 1,3 miliardi annui”. In poche parole, la proposta del Pd è quella di far “pagare” in qualche modo alle persone stesse l’epidemia da covid-19, vista la gravissima emergenza che stiamo vivendo.

CORONAVIRUS, CONTRIBUTO SOLIDARIETA’: “FAMIGLIE NON POSSONO ACQUISTARE BENI DI PRIMA NECESSITA’”

“Ci sono famiglie che in questi giorni non hanno risorse sufficienti per provvedere all’acquisto nemmeno dei beni di prima necessità: c’è un rischio povertà per un ulteriore milione di bambini”, hanno proseguito Delrio e Melilli “Un grande e solidale paese come l’Italia non può non porsi il tema di come le classi dirigenti e coloro che dispongono di redditi elevati debbano essere chiamati a contribuire a favore di chi non ce la fa”. Quella dei due esponenti democratici, proposta che difficilmente verrà accettata dall’esecutivo presieduto da Giuseppe Conte, rappresenta una delle tante misure messe sul tavolo in queste ultime settimane. Nei giorni scorso le Sardine avevano pensato a qualcosa di simile, una sorta di prestito di solidarietà, un fondo di garanzia creato attraverso il contributo di tutti i cittadini.



