Con lo sciopero generale indetto dalla CGIL per il prossimo 12 dicembre, ma soprattutto con la proposta di una patrimoniale per i più ricchi d’Italia, si è aperto uno scontro che arriverà sino alla fine della legislatura e non è escluso che possa portare dei contraccolpi nel futuro politico italiano. È un’impressione che si ricava dalle dichiarazioni dei vari esponenti politici.

Facciamo un poco d’ordine. Che cosa è esattamente la patrimoniale? È un’imposta che colpisce direttamente il patrimonio, cioè l’insieme dei beni mobili e immobili detenuti da una persona fisica o giuridica. Come avviene? È un prelievo che viene solitamente applicato in due modi: in modo fisso, quando tutti pagano la stessa cifra; in modo variabile, quando l’importo della patrimoniale cresce in base a chi deve pagare.

Ma il vero problema della patrimoniale è che questa tassa supplementare viene chiamata dagli economisti un intervento straordinario, di ultima istanza: insomma una sorta di “tasto rosso” che si può premere solo in condizioni eccezionali, come guerre, crisi finanziarie o economiche profonde o squilibri di bilancio estremi.

Subito, su questa proposta fatta dal segretario della CGIL, Maurizio Landini, di prelevare l’1% su persone fisiche o giuridiche che hanno un patrimonio superiore ai due milioni di euro, si è scatenato un dibattito senza esclusione di colpi tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein, la segretaria del PD.

È evidente che varare una patrimoniale di qualsiasi genere, anche se sarebbe limitata a un numero limitato di persone, significa ammettere che l’Italia è in uno stato di gravissima crisi, in una situazione che mette a rischio qualsiasi coesione sociale. Scrive Carlo Cottarelli: “Una patrimoniale come questa sarebbe almeno in parte ingiusta perché la ricchezza è almeno frutto di un risparmio, a sua volta frutto di un reddito già tassato. In situazione di estrema emergenza – continua Cottarelli – nulla può essere escluso, ma l’Italia non è in crisi profonda. Se proprio si volesse intervenire, allora, casomai, avrebbe più senso alzare le aliquote di imposizione sui redditi più alti”.

Esiste poi un altro problema: quale risultato si otterrebbe di fronte a chi volesse investire nel nostro Paese? In definitiva Cottarelli sostiene che una patrimoniale in questo momento sarebbe sbagliata e non risolverebbe i problemi che ci troviamo di fronte.

Difficile inserirsi in un dibattito simile, anche perché molti italiani con un patrimonio cospicuo sarebbero pronti a spostarsi con armi e bagagli all’estero. E i modi per farlo ci sono: basta pensare a personaggi come Carlo Debenedetti, o a tutta la vicenda degli uomini Fiat, per fare gli esempi più eclatanti.

Resta comunque il grande problema della povertà che avanza in Italia, del costo della vita, dei salari che sono bassi, che non permettono di vivere decorosamente senza debiti in tante città italiane. Aggiungendo a questo il costo della sanità, gli affitti e le scuole fino all’università per i figli.

Ma di fronte a questa situazione economica non ci si poteva svegliare una trentina di anni fa? Possibile che tanti economisti e alcuni uomini politici avessero previsto tutto questo sin dopo gli accordi di Maastricht? Forse non sarebbe il caso di rivedere quegli accordi e prevedere un’Europa veramente unita sul debito e sugli investimenti economici?

Non sarebbe il caso di rivedere il ruolo della speculazione, delle banche che ormai possono tutte fare affari, per ritornare magari a una nuova politica economica dove l’intervento pubblico ha un ruolo che oggi viene negato?

Il risultato della “grande svolta” neocapitalista è sotto gli occhi di tutti e la crisi del 2008 è arrivata senza insegnare nulla, lasciando che le intollerabili differenze sociali continuassero a crescere.

Il risultato attuale è che la catastrofica politica economica è andata di pari passo con la crisi politica. Si litiga su tutto, tra destra e sinistra, in una democrazia sempre più “stanca”, nella quale c’è una polarizzazione che è ormai impossibile contenere. In Italia con la proposta della patrimoniale si è già entrati in campagna elettorale, quella del 2027; e qualsiasi mediazione per risollevare il Paese sembra accantonata. I toni sono proprio quelli dello scontro finale.

