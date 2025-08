Il patrimonio di Franco Califano, l'eredità e perché negli ultimi anni della sua vita ha chiesto aiuto allo Stato.

Franco Califano, detto il Califfo, è stato uno degli artisti più importanti e più amati della musica italiana. Classe 1938, l’artista romano, con la sua musica, ha influenzato non solo gli artisti della sua generazione ma anche quelle successive. Tanti i successi scritti e interpretati da Franco Califano che, nel corso della sua vita artistica, ha partecipato anche diverse volte al Festival di Sanremo. La sua è stata una voce potente, inimitabile e riconoscibilissima con cui ha regalato emozioni che persistono ancora oggi.

Oltre ad interpretare i propri brani, ha scritto diverse canzoni anche per altri artisti come Bruno Martino, Nicola Salerno, Ornella Vanoni, Mina e molti altri. Ha scritto anche una delle canzoni più belle di Mia Martina ovvero Minuetto. Con il suo talento, Franco Califano ha guadagnato cifre importanti anche se non si conoscono nel dettagli i guadagni dell’artista.

Franco Califano e la richiesta di aiuto economico

Franco Califano, nel corso della sua carriera, ha lavorato tanto e ha anche guadagnato tanto. Tuttavia, come ha spesso raccontato lui, ha anche vissuto una vita spericolata non facendosi mancare nulla. Durante gli ultimi anni della sua vita non sono mancati i problemi economico al punto che il Califfo, nel 2010, dichiarò di aver bisogno di un aiuto.

“Nel luglio scorso sono caduto dalle scale e mi sono fratturato tre vertebre. Costretto all’immobilità, ho patito le pene dell’inferno. […] In un caos di emozioni, dubbi e paure, parlando con alcuni amici, ho saputo che lo Stato prevede di aiutare gli artisti in difficoltà. Pensavo che la legge Bacchelli fosse una specie di onorificenza”, dichiarò all’epoca in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. Califano, inoltre, dichiarò di percepire dai diritti d’autore delle sue canzoni “20mila euro ogni sei mesi”.

