Ornella Vanoni si è spenta improvvisamente a 91 anni lasciando un'immensa eredità musicale ma anche un patrimonio personali: ecco chi eredita i beni.

Con Ornella Vanoni che è venuta a mancare all’età di 91 anni si è spento un pezzo di storia della musica italiano. La grande artista lascia in eredità non solo le sue intramontabili canzoni, ma anche un patrimonio il cui valore non è certo. Con una carriera straordinaria fatta di successi, premi e riconoscimenti importanti, Ornella Vanoni, da sempre considerata la signora della musica italiana, ha venduto oltre 55 milioni di dischi.

Numeri importantissimi che le hanno permesso di scrivere pagine importanti non solo per la musica, ma per lo spettacolo in genere ma quanto ha guadagnato complessivamente la Vanoni? Difficile stabilire effettivamente il valore del patrimonio della Vanoni che, tuttavia, in un’intervista rilasciata al Corriere della sera, smentì di aver guadagnato, come avevano scritto, 118 milioni di euro.

Patrimonio ed eredità Ornella Vanoni: il figlio Cristiano unico erede?

Un’artista immensa, donna libera, indipendente e autoironica: tutto questo è stata Ornella Vanoni che ha anche smentito di aver accumulato, nel corso degli anni, un patrimonio da 118 milioni di euro che le avrebbe permesso di nuotare in un’isola del Pacifico, cosa che non ha fatto. Il patrimonio di Ornella Vanoni, dunque, ha un valore non certo. Nelle varie interviste, aveva spesso dichiarato di aver speso tanto, di aver acquistato case e di averle rivendute a metà prezzo quando non andava nessuno a trovarla.

L’unico posto sicuro era la sua casa nel quartiere Brera di Milano di cui dovrebbe essere erede il figlio Cristiano che ha reso Ornella Vanoni nonna dei nipoti Matteo e Camilla. Non si sa se la Vanoni abbia lasciato un testamento ma a quanto pare, l’unico erede diretto, è il figlio.