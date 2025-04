Vi siete mai chiesti a quanto ammonta il patrimonio di Katia Ricciarelli? La cantante vanta una carriera incredibile, dividendosi tra televisione, cinema e teatro, diventando l’icona assoluta della lirica italiana. Durante la sua vita ha anche sposato Pippo Baudo, anche se le cose tra i due artisti non hanno funzionato, portandoli al divorzio nel 2007. Per stimare il patrimonio della star bisogna tener conto di moltissimi fattori, sommando tutto quello che ha fatto nel corso degli anni passati. Proviamo ad approfondire.

Oltre all’impegno nella musica e nel teatro, Katia Ricciarelli si è fatta conoscere anche per i suoi ruoli in televisione, specialmente con la Rai. Non solo, ha anche partecipato al Grande Fratello Vip per poi passare in numerose fiction che le avranno ritornato un cachet non da poco, visto il personaggio importante. Da non sottovalutare i concerti: la Ricciarelli vanta un successo internazionale con l’opera lirica, anche se non ha mai dichiarato pubblicamente il guadagno da questo tipo di attività. Oltretutto, si ipotizza che l’artista abbia fatto investimenti nel corso della sua lunga carriera, il che le avrà portato ulteriori incassi. Secondo alcune fonti, Katia Ricciarelli potrebbe avere un patrimonio che supera i 10 milioni di euro, ma rimane solo una mera ipotesi.

Katia Ricciarelli, il mantenimento di Pippo Baudo: voci smentite dalla cantante

Molti si chiedono anche quanto prenda di mantenimento dall’ex marito Pippo Baudo. Katia Ricciarelli è stata sposata con il celebre conduttore dal 1986 al 2007 e qualche tempo fa si vociferava prendesse una cifra di circa 12.000 euro mensili dal presentatore, sommati ad una liquidazione ben consistente, di qualche milione di euro. Pochi anni dopo, la cantante aveva smentito le voci sul mantenimento di Pippo Baudo, dichiarando di non aver mai ricevuto soldi da lui data la sospensione dell’ausilio dopo il divorzio. Sottolinea poi di essere fiera della sua dipendenza economica.

Non si può sottovalutare poi la sua presenza nel 2021 al reality del Grande Fratello Vip 6, dove, sempre secondo alcune indiscrezioni avrebbe percepito un cachet da urlo pari a 15.000 euro settimanali. Infatti, è stata definita insieme a Raffaella Fico come una delle concorrenti più pagate di sempre nel programma. Infine, il gioco d’azzardo, al quale ha sempre ammesso di essere affezionata: nonostante la pubblica confessione non si sa quanto abbia guadagnato giocando. Ad oggi, però, c’è da precisare che Katia Ricciarelli non ha mai rilasciato dichiarazioni pubbliche su tali cifre, quindi dobbiamo prendere tutto con le pinze.