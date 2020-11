Patrimonio Maradona: a quanto ammonta?/ Caos eredità e giallo testamento

A quanto ammonta il patrimonio di Diego Armando Maradona? Questa è la domanda che in tanti si stanno ponendo in queste ore dopo la morte del Pibe de Oro, avvenuta ieri all’età di 60 anni. Un infarto ha stroncato quello considerato dai più il migliore calciatore della storia, un uomo che ha scritto pagine importanti del Novecento nel bene e nel male.

Ora, purtroppo, si aprirà anche il discorso legato all’eredità dell’argentino, già oggetto di grande dibattito negli ultimi anni. Secondo quanto riporta la stampa argentina, esisterebbe un testamento: fonti vicine all’ex giocatore del Napoli hanno rivelato che Maradona avrebbe firmato un testo insieme alla prima moglie Claudia Villafane e alle figlie Dalma e Gianina. Una firma arrivata anni fa, quando Diego non versava in buone condizioni di salute e «capiva poco».

PATRIMONIO MARADONA: A QUANTO AMMONTA EREDITÀ?

Quotidiano.net riporta che il patrimonio di Maradona sarebbe stimato a 275 milioni di dollari, ma molto probabilmente si aprirà una grande diatriba legale.Il Pibe de Oro ha avuto tante donne nella sua vita, ma l’unica che ha sposato è Claudia, senza dimenticare i tanti figli. A tal proposito, l’argentino aveva dichiarato in un’intervista tempo fa: «Non sto morendo e comunque ai miei figli non lascio niente». Nella stessa intervista, Diego Maradona aveva affermato di voler donare tutto quello che aveva guadagnato. Di fronte alla reazione veemente della figlia Gianina – «Lo stanno uccidendo senza che se ne accorga» – l’ex calciatore aveva aggiunto: «Non le lascerò neppure una lira, deve sapere che né lei né sua sorella né sua madre avranno nulla dopo la mia morte. Lascerò tutto a organizzazioni benefiche, saranno loro a distribuire il mio denaro, non chi mi vuole sfruttare».

