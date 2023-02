Patrimonio Maurizio Costanzo, quanto vale eredità/ Ville, attico e diritti d’autore…

CHI SONO GLI EREDI DI MAURIZIO COSTANZO

Il patrimonio di Maurizio Costanzo è un piccolo tesoro che finirà alla moglie Maria De Filippi e ai tre figli Camilla, Gabriele e Saverio. Ci sono in primis appartamenti e ville, ma oltre alle proprietà immobiliari ci sono pure quelle intellettuali. Ne parla Repubblica, soffermandosi sull’eredità del giornalista e conduttore che, ad esempio, ha composto diverse canzoni. Icona del giornalismo e della tv, Maurizio Costanzo è stato anche un grande paroliere. Infatti, ha scritto brani indimenticabili che sono entrati nella storia della musica italiana.

Portano la sua firma i testi per Mino Reitano, Alex Britti e Andrea Bocelli. La più famosa è senza dubbio “Se telefonando” cantata da Mina. Le parole di questa canzone furono scritte con Ghigo De Chiara nel 1966 ed era contenuta nell’album Studio Uno 1966. Per quanto riguarda le proprietà immobiliari, Maurizio Costanzo solo a Roma ha due appartamenti con Maria De Filippi nel prestigioso quartiere Prati, che superano abbondantemente i 150metri quadri.

PATRIMONIO MAURIZIO COSTANZO: LE PROPRIETÀ

Di queste case Maurizio Costanzo ha l’usufrutto, mentre la nuda proprietà è in capo a Maria De Filippi, secondo quanto riportato da Repubblica. Uno dei due appartamenti è un attico che si trova nel condominio noto per l’omicidio di Simonetta Cesaroni, cold case di via Poma. Ci sono poi una serie di altre proprietà nel resto d’Italia. Ad esempio, in provincia di Grosseto, vicino alle terme di Saturnia, dove Maurizio Costanzo amava spesso andare. Infatti, la Toscana era una delle mete estive preferite dal giornalista, che era di casa ad Ansedonia, dove amava riposare nella sua celebre villa, non intestata a suo nome. Ad appena 40 chilometri in auto dalla sua residenza estiva, Maurizio Costanzo possiede un’altra dimora in Località Poderi di Sotto, sempre da 150 metri quadri. Nella stessa zona il giornalista ha poi diversi terreni, ma in questo caso la nuda proprietà è in capo ai figli Saverio e Camilla.

