Me contro Te, non solo YouTube: il duo siciliano ha costruito un impero immobiliare da 37 case a Milano per 17 milioni di euro.
Luigi Calagna e Sofia Scalia sono i Me contro Te, una delle coppie più amate della televisione. Il suo siciliano ha conquistato ormai da anni i bambini ma non solo, pare abbiano sfondato nel settore immobiliare. Infatti arrivano segnalazioni di ogni tipo sul fatto che i due si stiano arricchendo sempre di più. Alcuni follower li hanno visti al Lago di Como mentre si trovavano in vacanza in una località meravigliosa vicina a Lecco.
I Me contro Te hanno raggiunto oltre 7 milioni di iscritti su YouTube mentre anche sui social sforano il milione. Un numero incredibile, che li ha fatti diventare immediatamente popolari e ha permesso loro di essere un impero economico a tutti gli effetti. All’inizio i due avevano un pubblico piuttosto ristretto, fatto principalmente di bambini, ma nel corso del tempo hanno preso un target diverso, coinvolgendo anche gli adulti.
Visualizza questo post su Instagram
Patrimonio Me contro Te, ecco quanto guadagnano Sofia e Luigi: fan a bocca aperta
Come riporta Palermo Today, il successo dei Me contro Te ha portato la coppia a raggiungere numeri impressionanti. Curiosi di sapere quanto hanno guadagnato in tutti questi anni? Sempre Palermo Today riporta le cifre: con la loro società hanno raggiunto un bilancio di ben 6 milioni di euro, con utili che superano i due milioni. Il risultato dei Me Contro Te ha lasciato senza parole i loro fan e li rende un vero e proprio caso social da studiare.