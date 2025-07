L’eredità di Ozzy Osbourne dopo la sua morte potrebbe finire nelle aule di tribunale: a chi spetta il patrimonio del cantante?

A pochi giorni dalla triste scomparsa di Ozzy Osbourne il cordoglio non conosce fine; tutto il mondo, dalla musica agli appassionati, piange il leader e fondatore dei Black Sabbath ma, come racconta La Gazzetta dello Sport, sullo sfondo già ci si interroga sul patrimonio del cantante e sull’eredità che potrebbe determinare conflittualità non da poco nella sua famiglia piuttosto ampia. Due matrimoni e 6 figli, tre con l’ex moglie Thelma Riley (Jessica, Louise ed Elliot) e altri 3 con l’attuale consorte Sharon Arden (Aimee, Kelly e Jack).

Insomma, l’eredità di Ozzy Osbourne potrebbe dare il via ad una vera e propria bagarre di famiglia data la vastità del patrimonio accumulato dal cantante non solo per la sua attività musicale ma anche per altri progetti legati al mondo dello spettacolo. Si stima un lascito di oltre 200 milioni di dollari che dovranno essere, secondo le norme vigenti negli Stati Uniti d’America, distribuiti secondo determinate proporzioni agli eredi aventi diritto. Data la famiglia piuttosto ampia presentata in precedenza sono tutt’altro che da escludere possibili conflitti legali – pronti a sfociare in tribunale – per spartirsi l’eredità del compianto Ozzy Osbourne.

Eredità Ozzy Osbourne: scontro legale in famiglia per la divisione del patrimonio?

Il timore che la divisione del patrimonio di Ozzy Osbourne e l’eredità possano alimentare dissidi familiari è avvalorata – come riporta La Gazzetta dello Sport – dal parere di Adam Jones; il noto esperto legale ha infatti spiegato come la condizione ampia dal punto di vista degli eredi aventi diritto potrebbe propiziare appunto i classici conflitti che spesso riguardano tali circostanze.

“Sebbene Sharon (seconda e ultima moglie di Ozzy Osbourne) dovrebbe ereditare almeno il 50%, ci sono sei figli coinvolti e qualsiasi disputa potrebbe bloccare tutto per mesi”, questo il parere dell’esperto legale a proposito del patrimonio e dell’eredità di Ozzy Osbourne. Dalle sue parole si evince come basterebbe una minima rimostranza, un singolo disaccordo per innescare un impasse pronto a popolare le aule di tribunale.

