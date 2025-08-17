Patrimonio Pippo Baudo: a quanto ammonta? Una carriera ricca di grandi successi e collaborazioni importanti per il presentatore siciliano

All’età di 89 anni si è spento Pippo Baudo, amatissimo conduttore che negli anni è stato volto e simbolo di tantissimi programmi di grande successo, arrivando a condurre anche 13 edizioni del Festival di Sanremo. Una carriera straordinaria per Pippo Baudo che ha permesso di incoronarlo il signore della televisione italiana. Per questa ragione oggi in tanti si chiedono quale sia il suo patrimonio, dopo cinquant’anni passati a fare televisione. Sicuramente possiamo affermare che il patrimonio di Pippo Baudo è milionario, anche se non sappiamo precisamente a quanto ammonti.

Quando sono i funerali di Pippo Baudo: data e luogo/ L'ultimo saluto nella sua Sicilia

Non è stato ancora reso noto, infatti, il suo testamento, che verrà certamente svelato nei prossimi giorni, rivelando anche a chi andrà la sua fortuna. Non dovrebbero comunque esserci sorprese: a beneficiare del suo incredibile patrimonio dovrebbero essere i suoi figli, ma non è escluso che qualcosa venga destinato anche ad attività e progetti culturali.

Chi sono le ex mogli di Pippo Baudo e cosa fanno oggi/ Da Angela Lippi a Katia Ricciarelli

Patrimonio Pippo Baudo: a quanto ammonta? La fortuna del conduttore

Non solamente programmi di straordinario successo e conduzioni che gli hanno permesso di diventare il volto simbolo della tv italiana. Pippo Baudo, inoltre, è stato volto di storiche campagne pubblicitarie e per questa ragione nel suo patrimonio vanno considerati anche i diritti di immagine. A quanto pare sarebbero poi diversi gli immobili del conduttore, che possedeva un’elegante villa ai Parioli, quartiere della Roma Bene, ma non soltanto. Baudo possedeva anche una villa ad Acireale, nella sua Sicilia, e diverse altre case in giro per l’Italia e forse per il mondo.

PIPPO BAUDO/ Un “democristiano” del varietà che seppe reinventare la tv

Non finisce qui: ha fatto discutere qualche tempo fa anche la notizia che Pippo Baudo percepisse una pensione, di circa 900 euro, che dunque ha incrementato ancor di più il suo incredibile patrimonio. Insomma, un patrimonio di tutto rispetto quello lasciato dal conduttore, che ora andrà in eredità ai figli, Alessandro e Tiziana, eredi della fortuna del papà, come è giusto che sia.