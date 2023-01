Patrizia a C’è posta per te per figlio Osvaldo/ “Mi considera una poco di buono…”

C’è posta per te racconta oggi anche la storia di una madre, Patrizia, che ha quattro figli. Uno di questi, Osvaldo, da quattro anni non la vuole né vedere né sentire, perché la considera una donna leggera, quindi anche una madre leggera. “Mi considera come una poco di buono“. L’ultima volta che hanno litigato è quando l’ha vista parlare con un uomo con il quale stava parlando di lavoro. Una volta in auto, il figlio le ha chiesto di scendere dall’auto e ha cominciato a urlarle contro, anche di continuare a mettere al mondo figli con uomini diversi.

A C’è posta per te Patrizia ha raccontato che aveva poco più di 17 anni quando ha conosciuto il padre dei suoi due primi figli, ma era praticamente sola, perché quando il marito tornava a casa, in realtà preferiva andare dagli amici. Un giorno, aprendo il borsone del marito, ha scoperto un tradimento, la lettera di un’altra donna. Eppure, lo ha perdonato. I tradimenti però aumentarono, quindi decise di separarsi e torna a vivere dalla madre con i figli.

I problemi tra Patrizia e il figlio Osvaldo

Non avendo mai avuto il mantenimento che le spettava dall’ex marito, Patrizia ha cominciato a lavorare. Poi ha iniziato una relazione con un uomo: dopo sei mesi lo ha fatto conoscere ai figli, che ne sono contenti. Quindi, decisero di vivere insieme. Ma rimase incinta del terzo figlio e scoppia la prima lite col figlio Osvaldo. Questi ad un certo punto sostiene di essere stato picchiato dal compagno della madre durante una lite, ma lei non ha creduto al figlio, che se ne è andato dalla nonna. Patrizia, racconta Maria De Filippi a C’è posta per te, si è poi accorta che in realtà il figlio aveva ragione, ma nel frattempo si era trasferito per lavoro in Svizzera. Patrizia ha conosciuto un altro uomo, da cui ha un altro figlio, il quarto. Quando Osvaldo lo ha scoperto, l’ha insultata perché non poteva legarsi a uomini diversi e restare incinta, cercando una stabilità economica e affettiva. Alla fine, Patrizia è rimasta da sola anche in questo caso.

