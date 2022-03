Patrizia Bonetti/ A Playa Sgamada: scintille in arrivo all’Isola dei Famosi?

Patrizia Bonetti all’Isola dei Famosi: lo sbarco in Honduras

Patrizia Bonetti ha fatto la sua spettacolare comparsa all’Isola dei Famosi a bordo dell’elicottero più famoso d’Italia. Intervistata da Ilary Blasi, l’influencer ha chiarito più volte di essere determinata alla vittoria, di amare le sfide e – soprattutto – di non avere alcuna paura del tuffo imminente. Rimasta sola sul velivolo, dopo i due lanci di Roberta Morise e del rapper Blind, Patty non ha esitato a tuffarsi magistralmente.

Nuovi concorrenti Isola dei Famosi 2022/ Blind e Morise in coppia: Patrizia va via...

Insieme ai compagni di volo, Patrizia è entrata in gioco in qualità di single. Come sappiamo, tuttavia, quest’anno il reality è l’Isola delle coppie, infatti appena arrivati a destinazione i tre singoli sono stati sottoposti ad un televoto flash, per decretare il primo concorrente ufficiale. A vincere questa prima sfida è stato Blind – tra lo sgomento di molti – lasciando Patrizia e Roberta Morise alle prese con la prima sfida del fuoco di questa edizione. Quasi sei minuti di prova tra grida, sudore e sofferenza, hanno visto Patrizia uscire perdente, per essersi ritratta e spostata dalla traiettoria delle fiamme per prima. Decretata, dunque, l’ultima coppia formata da Blind e Roberta Morise, Patrizia Bonetti ha fatto il suo arrivo a Playa Sgamada, ormai molto popolata, data la presenza dei nuovi eliminati Marco Melandri e Cicciolina e dei primi inquilini Roger e Jovana.

PATRIZIA BONETTI, CHI E' CONCORRENTE ISOLA DEI FAMOSI/ "Zequila viscido, Vaporidis.."

Riuscirà ad avere la meglio a Playa Sgamada?

Patrizia Bonetti è ormai un volto noto del teleschermo e dei reality, ha partecipato infatti all’edizione 2018 del Grande Fratello e ha tenuto alto il gossip attorno a sé con delle relazioni molto chiacchierate, come quelle con Fabrizio Corona, Gianluca Vacchi e Stefano Ricucci. Nel corso della prima puntata, Patty ha subito messo in chiaro la propria determinazione: la prova di forza, durante la sfida del fuoco, ne è stata l’immediata dimostrazione. Il popolo del web, nel frattempo, memore delle sue celebri uscite durante il GF, è rimasto con gli occhi puntati su di lei, in attesa di nuovi momenti da incorniciare.

Patrizia Bonetti, chi sono gli ex fidanzati/ Da Gianluca Vacchi, Stefano Ricucci e Claudio D’Alessio...

Cosa dobbiamo aspettarci da Patty Bonetti? Grinta, determinazione e, probabilmente, molte scintille. Chi la conosce giura che ci sarà tanto di cui parlare. D’altra parte, è stata proprio lei a dichiarare di non essere approdata all’Isola dei Famosi per trovare nuovi amici, bensì per vincere. Relegata a Playa Sgamada, al momento, Patrizia Bonetti non conosce ancora il suo destino sull’Isola, ma c’è da giurare che l’avventura sarà ancora lunga, di certo è ciò che spera il popolo del web.











© RIPRODUZIONE RISERVATA