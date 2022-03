Patrizia Bonetti, chi è al concorrete Isola dei Famosi 2022/ Origini cubane, modella e studentessa alla LUISS

Chi è Patrizia Bonetti, nuova concorrente de L’Isola dei Famosi 2022

Patrizia Bonetti è una nuova concorrente de “L’Isola dei Famosi 2022“. Nata a L’Avana, capitale di Cuba, il 30 settembre 1995, sotto il segno della Bilancia, è alta circa 177 cm. Fin da piccola desiderosa di sfondare nel mondo dello spettacolo, ha messo subito al servizio della moda e della televisione il proprio talento e la propria bellezza. Il suo aspetto magnetico e sensuale e il suo fisico atletico le hanno infatti permesso di lavorare come modella. Nel frattempo ha frequentato l’università LUISS di Roma, città in cui risiede da diverso tempo, studiando Scienze Politiche. Nel 2018 diventa famosa partecipando al Grande Fratello. Patrizia Bonetti quando varcò la famosa porta rossa di Cinecittà era nota per la sua passata relazione sentimentale con Gianluca Vacchi. Con la sua incredibile bellezza e il suo corpo da favola non passò inosservata nella casa più spiata d’Italia.

NUOVI CONCORRENTI ISOLA DEI FAMOSI 2022/ Il rapper Blind cerca la sua 'rivincita'

Ex fidanzati e flirt di Patrizia Bonetti

L’esperienza di Patrizia Bonetti al Grande Fratello durò appena 15 giorni, giusto il tempo per far perdere la testa a Luigi Favoloso, arruffato fidanzato di Nina Moric. La relazione con la croata, tinta di simpatie destroidi, durava da 4 anni ma si sgretolò proprio in quei giorni, grazie soprattutto al feeling tra i due coinquilini. Patrizia Bonetti è stata legata anche all’ex immobiliarista Stefano Ricucci, con cui la relazione si è conclusa in modo disastroso: con un processo per violenze. L’italo-cubana, infatti, ha accusato l’imprenditore di averla picchiata perché sorpresa a trascorrere una serata insieme al figlio di lui, Edoardo Ricucci. Pochi mesi più tardi, la modella ha intrapreso una liaison con Claudio D’Alessio, figlio di Gigi D’Alessio. Una storia naufragata nel breve volgere di una stagione.

LEGGI ANCHE:

Patrizia Bonetti, chi sono gli ex fidanzati/ Da Gianluca Vacchi, Stefano Ricucci e Claudio D’Alessio...Patrizia Bonetti aggredita: vendetta lesbo?/ “Il mio rapporto con Aida Yespica...”

© RIPRODUZIONE RISERVATA