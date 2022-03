Patrizia Bonetti, chi sono gli ex fidanzati/ Da Gianluca Vacchi, Stefano Ricucci e Claudio D’Alessio…

Le storie d’amore di Patrizia Bonetti

Il nome di Patrizia Bonetti non è propriamente nuovo alle cronache rosa. Infatti, tra i suoi trascorsi sentimentali, troviamo la relazione con il manager Gianluca Vacchi. Fu proprio questa a renderla mediamente famosa, garantendole una partecipazione al reality Grande Fratello. Ma la storia d’amore che l’ha resa celebre, soprattutto per il torbido epilogo, è quella con l’immobiliarista Stefano Ricucci, conclusasi con un processo per violenze. L’italo-cubana, infatti, aveva accusato l’imprenditore di averla picchiata perché sorpresa a trascorrere una serata insieme al figlio di lui, Edoardo Ricucci. Era il 2015, e pochi mesi più tardi, la modella ha intrapreso una liaison con Claudio D’Alessio, figlio di Gigi D’Alessio. Una storia naufragata, per l’appunto, nel breve volgere di una stagione.

Patrizia Bonetti dopo lo scambio di accusa con Stefano Ricucci

Patrizia Bonetti ha sempre affermato di esser stata picchiata da Stefano Ricucci. Lui in tutta risposta le ha dato della “mitomane”. Lei ha reagito così a “Domenica Live“: “Non ero a conoscenza di queste cose che ha affermato. Sapevo che mi aveva dato della mitomane, della protagonista e che aveva smentito ogni cosa. Io sono scioccata. Non so come possa sostenere con convinzione queste cose davanti a tutta l’Italia. Dice che io ero alticcia e che sono caduta dalle scale. Naturalmente io mi sono fatta fare una perizia medica per i danni che ho subito. Le lesioni che avevo sono causate da un’aggressione, non da una caduta dalle scale. La persona che non sta bene è lui. Non so come possa affermare queste cose. Io ho delle prove”.

