Patrizia Bonetti e Fabio Talin si sono lasciati/ Lo scoop: ecco cosa è successo

Patrizia Bonetti e Fabio Talin, amore naufragato: quale sarà il motivo?

Patrizia Bonetti, ex naufraga dell’Isola dei Famosi, ha deciso di rompere la sua storia con Fabio Talin, agente immobiliare svizzero. A dare la notizia ci ha pensato Pipol Gossip: “La Bonetti ha deciso di interrompere la loro relazione e di ricominciare da sola verso nuovi orizzonti…”

Patrizia Bonetti mostra l'ustione dopo l'Isola?/ Pelle lesionata sul ventre

Sulla pagina, inoltre, si ipotizza che il motivo della separazione sia la differenza di età; i due infatti contano ben 30 anni di differenza che, alla lunga, potrebbero aver causato non pochi problemi alla coppia. L’ex gieffina è sempre stata molto discreta sulla sua relazione e non ha ancora rilasciato dichiarazioni. Probabilmente, considerando il riserbo che Patrizia Bonetti ha mantenuto fino ad ora è lecito aspettarsi che finisca tutto nel silenzio.

Patrizia Bonetti torna all'Isola dei Famosi 2022/ In studio dopo le ustioni e il ritiro

Patrizia Bonetti esce allo scoperto con Fabio Talin dopo tre anni

Patrizia Bonetti dopo la relazione con Gianluca Vacchi e il flirt con Luigi Mario Favoloso nella Casa del Grande Fratello 15 Nip, si è legata sentimentalmente a Fabio Talin. La loro relazione è rimasta a lungo segreta, e solo dopo 3 anni la bella ex gieffina ha pubblicato una storia su Instagram con la ritrae con agente immobiliare.

Nella foto i due si abbracciano e Patrizia Bonetti gli dà un bacio sulla guancia, mentre nella didascalia scrive: “Te amo“. Di lui non si conosceva quasi nulla, proprio per l’estremo riserbo della modella italo-cubana. I due ora si sono ufficialmente lasciati, anche se non se ne conoscono le ragioni.

Patrizia Bonetti fa causa all'Isola dei Famosi?/ "Risarcimento da 1 milione di euro"

© RIPRODUZIONE RISERVATA