Patrizia Bonetti ha lasciato l’Isola dei Famosi?/ Post ambigui “A volte fermarsi…”

Patrizia Bonetti, annunciata come naufraga dell’Isola dei Famosi, ha già lasciato dopo aver messo piede sulle spiagge honduregne? Grande mistero sul destino della neo concorrente sbarcata giusto il tempo di una prova del fuoco e subito dopo sparita dai radar. Proprio la prova all’insegna delle altissime temperature sarebbe costata cara alla Bonetti che potrebbe essere già tornata in Italia.

Solo durante la terza puntata del reality, la padrona di casa Ilary Blasi è tornata a parlare di Patrizia Bonetti ma senza dare particolari spiegazioni se non giustificando il fatto che fosse in infermeria per dei controlli. Da quel momento però il silenzio più totale e solo qualche post dal tenore criptico comparso sui social della naufraga. Che sia già tornata in Italia e stia lasciando intendere qualcosa attraverso gli ultimi post su Instagram firmati “staff”? Questo non ci è dato saperlo ma il sospetto di tanti utenti social sarebbe proprio legato alle sorti “misteriose” di Patrizia Bonetti che sembra ormai essere stata dimenticata letteralmente da Ilary Blasi.

I post social ambigui: confermano le ultime notizie sul suo conto?

Nell’ultima puntata di giovedì dell’Isola dei Famosi, infatti, nessuno, conduttrice compresa, ha mai citato la naufraga Patrizia Bonetti. Da quel momento però sul profilo Instagram della concorrente sono apparsi alcuni post ambigui che sembrerebbero riferirsi alla sua esperienza (forse) lampo in Honduras. “Ho capito che a volte fermarsi è importante tanto quanto andare avanti a tutti i costi”, si legge su uno degli ultimi post Instagram firmati dallo staff che cura la sua pagina. E tra i commenti sono in tanti a dire la propria idea su quanto accaduto all’Isola dai Famosi: “Torna più forte di prima”, “Speravo rimanesse”, “L’hanno ustionata, animali!”.

Ed ancora, un altro scatto di tre giorni fa con la descrizione: “Shadow of B”, ma questa volta senza la firma “Staff” ma con l’hashtag Patrizia Bonetti. L’ultimo scatto è di appena un giorno fa, anche questo senza la firma dello staff ma dal contenuto ancora una volta criptico, ovvero due emoji di un cuore bianco e di uno nero. Tutti segnali che potrebbero confermare il suo ritiro dopo la disavventura alle prese con le fiamme ardenti?











