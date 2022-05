Patrizia Bonetti torna all’Isola dei Famosi 2022/ In studio dopo le ustioni e il ritiro

Patrizia Bonetti ospite della nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2022

Patrizia Bonetti torna all’Isola dei Famosi 2022 dopo aver abbandonato il reality a causa delle ustioni riportate nel corso della prova del fuoco. Dopo settimane di silenzio, questa sera, come annuncia il profilo Instagram del reality show condotto da Ilary Blasi, la Bonetti sarà nello studio di Milano per raccontare cos’è successo esattamente alla Bonetti.

Quest’ultima, giunta in Honduras, per poter entrare a far parte del gruppo dei naufraghi, aveva affrontato la prova del fuoco contro Roberta Morise. A vincere quella prova fu proprio la Morise che si unì al resto del gruppo mentre la Bonetti raggiunse Playa Sgamata. La sua permanenza, però, è durata solo poche ore. Patrizia era stata inizialmente medicata in Honduras per poi scegliere di rientrare in Italia abbandonando definitivamente il gioco.

Patrizia Bonetti: la verità sul ritiro dall’Isola dei Famosi 2022

Dopo la scelta di Patrizia Bonetti di abbandonare l’Isola dei Famosi 2022, Ilary Blasi, in diretta, ha dichiarato: “Patrizia Bonetti è tornata in Italia e si sottoporrà a delle cure, ma sarà presto in studio insieme a noi“, aveva detto la Bonetti lo scorso 5 aprile. A distanza di un mese, la Bonetti, questa sera, sarà finalmente nello studio di Milano dell’Isola dei Famosi per raccontare la sua verità.

L’ex naufraga che era molto attesa dal pubblico per il suo carattere forte e determinato che aveva già sfoggiato nella casa del Grande Fratello, risponderà non solo alle domande della Blasi, ma anche a quelle di Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Cosa racconterà? Non ci resta che aspettare la tredicesima puntata del reality show di canale 5.

