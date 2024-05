Patrizia Caselli e l’ex compagno Bettino Craxi “Per lui ho lasciato la tv”/ “Ero gelosa, ma mi ha amata…”

C’è grande attesa per l’intervista rilasciata da Patrizia Caselli da Monica Setta a Storie di donne al bivio e che andrà in onda questa sera, martedì 28 maggio su Rai Due. L’attrice e conduttrice – stando alle anticipazioni proposte dall’Ansa – ha raccontato per la prima volta, senza filtri e con numerosi dettagli, la sua storia d’amore con l’ex compagno Bettino Craxi.

“Per amore di Bettino ho lasciato la tv e sono andata a vivere ad Hammamet; ci siamo amati perdutamente…”, racconta così Patrizia Caselli il suo amore viscerale vissuto con l’ex compagno Bettino Craxi: un sodalizio che a quanto pare la portò a prendere una decisione netta anche nella sua vita professionale. “Ero gelosissima ma l’unica donna che ho temuto davvero è stata Moana Pozzi, e non per il sesso… Lei aveva un’intelligenza rarefatta e Craxi, delle donne, amava soprattutto la testa”.

Patrizia Caselli e l’Italia, i due amori di Bettino Craxi: “Prima di morire mi diceva che era preoccupato…”

Patrizia Caselli – compagna di Bettino Craxi prima della sua scomparsa – sempre nell’intervista che andrà in onda questa sera per Storie di donne al bivio, ha raccontato momenti di vita quotidiana con l’ex Presidente del Consiglio; passando in rassegna un rapporto inedito e prima di ora mai raccontato così nel dettaglio. “Io e Craxi passavamo ore a guardare il tramonto con lo sguardo verso l’Italia…”, racconta Patrizia Caselli – come riporta l’Ansa – per poi accennare alle apprensioni di Bettino Craxi diversi anni prima di passare a miglior vita.

“Già cinque anni prima di morire Bettino era preoccupato per il Paese che, diceva, aveva servito con tutto se stesso”, prosegue così Patrizia Caselli a proposito dell’ex compagno Bettino Craxi – nell’intervista che andrà in onda questa sera a Storie di donne al bivio di Monica Setta – per poi aggiungere: “Vivevamo divisi ma quasi ogni sera ad Hammamet veniva a vedere i tg e poi mi portava a cena fuori; mi sono sentita profondamente amata…”.











