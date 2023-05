Patrizia, chi è la mamma di Laura Freddi/ “Ho avuto un edema polmonare e…”

Patrizia, chi è la mamma di Laura Freddi

Laura Freddi, insieme a mamma Patrizia, si racconta nel salotto di Oggi è un altro giorno, nel corso della puntata del 29 maggio. La showgirl, nel salotto di Serena Bortone, ripercorre tutta la sua carriera iniziata quando era giovanissima. Laura racconta di aver cominciato a lavorare quando era giovanissima muovendo i primi passi quando frequentava ancora la scuola. Il successo della Freddi, però, è arrivato con Non è la Rai, programma a cui i genitori avevano deciso di farla partecipare perché aveva già concluso gli studi.

Una carriera, quella della Freddi, ricca di successi che la showgirl ha festeggiato con i genitori, in primi con mamma Patrizia che, nei mesi scorsi, ha affrontato un problema di salute. Nel salotto di Oggi è un altro giorno, Laura Freddi, insieme alla mamma, racconta di aver avuto paura e di aver vissuto un attimo di smarrimento a causa di una notte durante la quale non sapeva dove fosse la mamma.

I problemi di salute di Patrizia, la mamma di Laura Freddi

La famiglia di Laura Freddi ha vissuto momenti complicati a causa dei problemi di salute di mamma Patrizia. “A causa di uno sbaglio mi sono ritrovata in ospedale con un edema polmonare e ho portato anche il casco dell’ossigeno”, racconta la signora Patrizia. “Abbiamo fatto il giro degli ospedali a gennaio e per una notte non abbia saputo niente di lei perché era nel reparto Covid, ma lei non aveva il covid”, aggiunge Laura Freddi. “Mi vengono i brividi solo a pensarci”, aggiunge ancora la Freddi.

Ad aiutare i genitori di Laura, come ha spiegato lei stessa, è stato soprattutto il fratello che, vivendo ancora a casa dei genitori, ha potuto prendersi cura della mamma e occuparsi di tutto.

