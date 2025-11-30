Patrizia Cormos, Cristian Molnar e Bianca Doros avevano fra i 20 e 25 anni: sono le tre vittime della tragedia del Natisone di cui si parlerà oggi a Verissi

Patrizia Cormos ha perso la vita durante la tragedia del Natisone. Sua mamma, Mihaela Tritean, sarà oggi ospite del programma di Canale 5, Verissimo, talk show del sabato e della domenica pomeriggio condotto da Silvia Toffanin.

Ma chi era Patrizia? Era una studentessa, come i suoi due amici che hanno purtroppo perso la vita nel Natisone, ed era originaria di Campoformido, località della provincia di Udine, in Friuli. Studiava presso l’Accademia di Belle Arti, era affascinata dal disegno, dalla pittura e in generale dall’arte, e la mattina del 31 maggio 2024, quando avvenne la tragedia, aveva sostenuto un esame.

Di pomeriggio si era quindi vista con i suoi amici ed era la più giovane del gruppo, avendo solo 20 anni. È stata lei a lanciare l’allarme quel giorno, chiamando il 112 quando il trio si era accorto che l’acqua si stava ingrossando e che da quel posto non sarebbero usciti con le proprie gambe: la giovane venne trovata senza vita il 2 giugno, pochi giorni dopo la tragedia, e quello smartphone utilizzato per un’ultima disperata richiesta di soccorso verrà trovato ancora nella borsetta della stessa.

PATRIZIA CORMOS E NON SOLO: LE 3 VITTIME DELLA TRAGEDIA DEL NATISONE

Bianca Doros aveva invece 23 anni quando ha perso la vita. Originaria della Romania, viveva nella provincia di Udine da anni assieme alla sua famiglia ed era la fidanzata di Cristian, il 25enne nonché il più grande dei tre sfortunati ragazzi.

Casian Molnar risiedeva in Romania ma in quei giorni, fra fine maggio e inizio giugno, aveva deciso di arrivare in Italia per stare vicino alla sua fidanzata: quel weekend di amore e divertimento si è trasformato purtroppo in tragedia.

Molnar, a differenza delle due ragazze, non ha mai vissuto nel nostro Paese e avrebbe dovuto fare ritorno a casa proprio il 31 maggio del 2024: fu l’ultimo a essere ritrovato dai soccorritori, purtroppo anch’egli senza vita.

