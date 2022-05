Patrizia D’Addario, caso escort Berlusconi/ “Io vittima, non volevo fare certe cose…”

Patrizia D’Addario torna in tv per raccontare la sua verità. La donna, protagonista delle “cene eleganti” nella villa di Arcore dall’allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, è ospite oggi di Non è l’Arena di Massimo Giletti. «Ho denunciato questo mio ex compagno, ed è finito in carcere, perché mi faceva violenza privata, per sfruttamento della prostituzione, minacciava i miei familiari. All’epoca ero pure mamma», sono alcune delle dichiarazioni che il programma di La7 ha anticipato.

Dunque, Patrizia D’Addario precisa di essere stata costretta a fare l’escort: «Non mi è stato modo di precisare ed è diventato un marchio indelebile. Se uno denuncia, non vuole fare certe cose, è la vittima. Io invece sono diventata il contrario». Patrizia D’Addario è stata tra le donne che hanno partecipato alle notti che hanno fatto scandalo di Silvio Berlusconi e che sono diventate oggetto di inchieste e processi ancora in corso. In particolare, è stata la prima a rivelare quello che succedeva in quelle notti.

PATRIZIA D’ADDARIO E LO SCANDALO ESCORT

Peraltro, Patrizia D’Addario non ha ottenuto alcun risarcimento, dichiarando inammissibile il suo ricorso. Nell’ottobre scorso, dopo dodici anni, la Corte di Cassazione ha messo fine al processo Escort, relativo alle 26 donne portate nel 2008 nelle residenze di Silvio Berlusconi da Gianpaolo Tarantini. Anzi, lei è stata condannata a pagare 3mila euro di spese legali. Invece Gianpaolo Tarantini è stato condannato a due anni e dieci mesi. La donna raccontò di essere fuggita dal letto dell’allora premier per evitare un’orgia con lui e altre tre ragazze, riferì di donne che partecipavano alle cene eleganti senza avere gli slip e parlò di una sala da pranzo «allestita con le farfalle che erano dappertutto, sulle bottiglie, sui tovaglioli, sui lampadari. Mi spiegarono che erano il simbolo della parte più intima delle donne».

Quando il gruppo si trovò nella camera da letto del Cavaliere, cominciarono delle carezze. «Ho sentito che mi accarezzavano in un posto in cui non dovevano. Siccome io un’orgia non l’ho mai fatta, sono corsa in bagno perché volevo andare via. Berlusconi mi ha raggiunto e mi ha calmato perché aveva capito che avevo problemi». Era il 26 ottobre 2008. Il 4 novembre 2008 Patrizia D’Addario tornò a Palazzo Grazioli su richiesta di Berlusconi e Tarantini. «Berlusconi mi portò nella sua camera da letto, mi mostrò il letto che gli aveva regalato Putin. Avemmo rapporti sessuali, chiacchierammo e lui mi dedicò poesie».

