Patrizia De Black e la figlia Giada/ Liti in quarantena? La verità a Pomeriggio 5

Cosa sta realmente accadendo a casa De Blanck tra la contessa Patrizia e sua figlia Giada? Lo scopriremo oggi, nella nuova puntata di Pomeriggio 5, visto che entrambe sono ospiti, in collegamento, di Barbara D’Urso. D’altronde la domanda nasce spontanea visto quanto dichiarato di recente alle pagine del settimanale Nuovo dalla contessa. “Credo che la quarantena imposta dal Coronavirus possa tirare fuori il peggio di noi”, ha infatti confidato Patrizia al settimanale. “Infatti, in un momento di ira, ho cacciato di casa mia figlia che mi coinvolge nelle sue paure, facendomi andare fuori di testa”. Parole dure, dunque, eppure nel promo di Pomeriggio 5 Patrizia De Black e sua figlia Giada sono una al fianco dell’altra, serene e sorridenti. Non sembrerebbe esserci al momento alcun cenno di rottura tra le due: allora cos’è accaduto?

Patrizia De Black ha davvero cacciato la figlia Giada? Chiarimenti a Pomeriggio 5

Giada De Black, d’altronde, nel corso dell’intervista ha manifestato la volontà di non abbandonare l’abitazione né, tantomeno, sua madre. “Non me ne vado perché non posso lasciare una madre incosciente come la mia in balia di se stessa. – ha infatti dichiarato, per poi specificare che – Il motivo delle liti sta nel nostro diverso modo di vivere la pandemia. Io sono terrorizzata e uso tutte le precauzioni possibili per proteggermi, mentre mia madre commette imprudenze”. Un botta e risposta insomma abbastanza acceso, che potrebbe avere seguito tra poco, in diretta a Pomeriggio 5.



