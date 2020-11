Patrizia De Black schiaffeggia Enock/ Tommaso Zorzi sotto choc: “Esagera e trascende”

Patrizia de Blanck sotto accusa per via di quello che è successo nella casa del Grande Fratello Vip 2020 nelle scorse ore, ma cosa di preciso? Questa volta non si tratta delle ennesime parolacce e nemmeno delle discussioni con Dayane e Adua del Vesco ormai all’ordine del giorno, ma del fatto che la Contessa abbia schiaffeggiato Enock davanti a Tommaso Zorzi. Non è la prima volta che i gieffini commentano il comportamento della Contessa come quello di qualcuno che inizia un po’ a soffrire per questa reclusione. La goccia che ha fatto traboccare il vaso (e che potrebbe farla finire in nomination) è stato proprio lo scontro fisico con Enock. Lei stessa ha spiegato l’accaduto raccontando: “Io stavo parlando con Tommaso e lui si è messo davanti con le braccia aperte. Lo volevo spostare e mi sono arrabbiata molto. Gli ho dato due schiaffoni e una gomitata, poi infatti si è spostato. Hai capito?!”.

Patrizia De Black schiaffeggia Enock e poi gli da una gomitata perché interrotta

Le cose per lei non si mettono bene e non solo perché il suo comportamento potrebbe essere preso di mira dalla produzione del Grande Fratello Vip 2020 ma anche perché gli altri inquilini della casa sono rimasti un po’ male. Se Francesco Oppini ha provato a giustificarla al grido di: “Purtroppo lei ha un’età adulta e sicuramente è stanca, la vive in modo diverso”, dall’altro Tommaso Zorzi non si è detto dello stesso parere, anzi: “Oggi ha dato due sberle ad Enock, schiaffi pesanti, forti. Erano forti e lei era incavolata. Chiedete ad Enock. Non l’ha fatto per scherzare, erano due belle sberle. Ok che è anziana, ma nessuno l’ha obbligata. Certe volte esagera e trascende“.

