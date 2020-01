Patrizia De Blanck/ “A letto con Alberto Sordi? Era più la risata che la tromb*ta!”

Oggi a Mattino5 si parla di amore over e di sesso dopo i 65 anni ed è inutile dire che le battutine e i racconti si sprecano soprattutto quando l’ospite in questione è Patrizia De Blanck. In collegamento da Roma, la contessa racconta dei suoi amori e delle sue avventure tant’è che Francesco Mogol fa notare alla Panicucci quanto sia riservata la sua ospite visto che “in nome della privacy” non fa nome e cognomi. Naturalmente si tratta solo di una battuta perché la De Blanck non solo li fa ma racconta anche aneddoti interessanti che fanno ridere tutti. In particolare, la contessa racconta: “Con Califano c’era l’amore quindi era bello perché anche il fisico di conseguenza segue, ho avuto una cosa fisica senza l’amore Warren Beatty che dopo questo ballo abbiamo avuto una tale attrazione che poi… è andata così, tutto il resto, ho consumato, niente di platonico“.

PATRIZIA DEBLANCK RACCONTA DELLE SUE NOTTI DI FUOCO

Altra storia invece con un grande del cinema italiano, che non può confermare né smentire, ovvero Alberto Sordi. Patrick De Blanck riferisce: “Con Sordi ho fatto le più pazze risate, il ses*o era una cosa divertente e presto uscirà il libro di suo nipote in cui racconto tutti i particolari, a furia di ridere siamo caduti dal letto. Non per la passione ma per le risate perché lui raccontava le cose e io ridevo, era più la risata che la tromb*ta“. Le risate non sono mancate così come i dettagli svelati dalla contessa, cosa succederà ancora e cosa rivelerà in questo libro?

Ecco il video del momento:

