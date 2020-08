Patrizia De Blanck al Grande Fratello Vip/ “Con me Garko, Gregoraci e Flavia Vento..”

Un video arrivato sui social e sul web ma da prendere sempre con le pinze sembrerebbe confermare che Patrizia de Blanck sarà una delle concorrenti del nuovo Grande Fratello Vip 2020. A settembre un nutrito gruppo di vip entrerà nella casa di Cinecittà con Alfonso Signorini ancora al timone per tenerci compagnia con un doppio appuntamento a settimana almeno fino alla fine dell’anno, salvo cambiamenti. In questi giorni i nomi si sono moltiplicati ma non c’è stata ancora nessuna conferma ufficiale almeno fino ad ora. Ad alzare il velo su quelli che potrebbero essere i primi quattro concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip 2020 è il sito Isa e Chia che riporta un video di una delle proprie talpine che presente ad un’intervista live della contessa ha avuto modo di immortalare i momenti clou.

PATRIZIA DE BLANCK AL GRANDE FRATELLO VIP 2020?

Nel video, che è comunque sempre da prendere con le pinze, Patrizia de Blanck conferma la sua presenza al Grande Fratello Vip 2020 insieme ad Elisabetta Gregoraci, Gabriel Garko e Flavia Vento: “Io conoscono solo questi nomi, gli altri ancora no”. Nel video quindi la contessa non solo confermerebbe la sua presenza ma smentirebbe anche la presenza della figlia Giada. In tempi non sospetti, infatti, il settimanale Nuovo ha riportato nuove indiscrezioni sulla presunta partecipazione di Patrizia De Blanck al Gf Vip 5 segnalando anche la possibilità che lei e la figlia potessero entrare nella casa insieme ma non prima di aver ricevuto la proposta di un cachet stellare. A quanto pare, quindi, l’accordo è arrivato, non ci rimane che attendere una conferma ufficiale o magari una smentita da parte della contessa.



