Patrizia De Blanck attacca autori Gf Vip: “Non mi rompere il caz*o”/ “Il microfono..”

Patrizia De Blanck continua ad essere l’assoluta protagonista della casa del Grande Fratello Vip 5. La contessa si sta mostrando senza filtri al pubblico del reality show lasciandosi andare anche ad imprecazioni di rabbia nei confronti degli autori che, ogni giorno, controllano la situazione in casa richiamando anche i concorrenti più indisciplinati. Tra questi c’è sicuramente Patrizia De Blanck che, con il suo temperamente, è difficile da gestire. La contessa, finora, ha dato vita a momenti assolutamente indimenticabili spogliandosi inconsapevolmente in diretta tv e trasformandosi in mamma lavando accuratamente la schiena di Pierpaolo Petrelli eed Enock. Nelle scorse ore, la contessa ha anche intrattenuto i suoi coinquilini raccontando alcuni aneddoti della sua vita. Tutto sembrava tranquillo, fino a quando un richiamo del Grande Fratello ha fatto perdere la pazienza alla contessa.

PATRIZIA DE BLANCK SI SCAGLIA CONTRO GLI AUTORI DEL GRANDE FRATELLO VIP 5

Tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 5, per contratto, sono obbligati ad indossare sempre il microfono. Gli inquilini della casa non possono neanche parlarsi all’orecchio. Anche quando vanno a letto, se parlano tra loro anche con le luci spente, devono indossare il microfono. Nelle scorse ore, però, come riporta Libero Quotidiano, la contessa è stata ripresa dagli autori del Grande Fratello Vip proprio a causa del microfono. Poco prima di andare a letto, Patrizia De Blanck è stata invitata dalla voce del GF Vip ad indossare il microfono. La reazione, però, non è stata propriamente pacifica. “Ma non ce penso proprio, nun me rompe er ca***. Io vado a letto, il microfono mettitelo in un altro posto“, ha sbottato.



