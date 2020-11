Patrizia De Blanck, cattivi odori nella sua stanza/ “Puzza di merd*, da vomitare!”

C’è un problema da risolvere nella Casa del Grande Fratello Vip e riguarderebbe la stanza privata della Contessa Patrizia De Blanck. Alcuni inquilini nelle ultime ore si sono lamentati di cattivi odori provenienti proprio dalla camera della contessa. Ad aprire la conversazione a tavola, in assenza della diretta interessata, è stata Stefania Orlando, sottolineando il cattivo odore proveniente da lì. Andrea Zelletta ha confermato la sua impressione, dichiarando: “Mamma mia, che canile! Brutta proprio. Puzza di fogne del bagno dove non c’è la ventilazione. Oggi stavo sul divano lì e mi veniva da vomitare.” A fargli eco proprio la Orlando: “Sì, ma sicuramente sarà un problema di ristagno. Forse lei si è abituata. Perché poi l’altro giorno quando sono entrata che lei era arrabbiata con Tommaso, si sentiva, però poi dopo un po’ che stai dentro ti abitui e non la senti più.”

Puzza nella camera dalla De Blanck, Zelletta: “Di merd*!”

Anche gli altri presenti alla conversazione non hanno negato le dichiarazioni sulla camera di Patrizia De Blanck. Enock, ad esempio, si è preoccupato per la contessa, facendo presente che “Non va bene che lei respiri quell’aria.” Andrea Zelletta ha allora aggiunto: “Sì, ma appena entri è micidiale, è una stanza babilonese.” Per poi concludere: “Sì, ma non è che è azoto, è puzza di m***.” La conversazione si è allora spenta prima dell’arrivo di Patrizia ma la cosa potrebbe essere affrontata anche nel corso della diretta.

Enock: “è pericoloso anche per lei stare lì”

