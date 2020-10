Patrizia De Blanck/ C’è lei dietro le storie d’amore Gregoraci-Pratelli e Guenda-Morra?

Patrizia De Blanck è la regina indiscussa della casa del Grande Fratello Vip 2020. Poche ore ci separano da una nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 con la complicità di Pupo e Antonella Elia nel ruolo di opinionisti. Intanto all’interno della casa la Contessa si è lasciata andare in una lunga chiacchierata con Massimiliano Morra e Guenda Goria parlando delle tattiche di gioco. La Contessa, in particolare, ha dichiarato: “Loro hanno dovuto creare la storia. A loro ho fatto lo stesso discorso che sto facendo a voi. Non mi fate parlare di più, chi vuol capire capisca”. Chiaramente le parole della De Blanck si riferiscono a Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, una delle “coppie” creatasi all’interno della casa. Le sua parole lasciano intendere che i due si siano in un certo senso accordati nel creare questa storiella, anche in realtà tra i due sembra esserci davvero una fortissima intesa e complicità al punto che l’ex velino di Striscia durante l’ultima puntata non ha nascosto il desiderio di baciarla.

Patrizia De Blanck: “i guardoni ora ci stanno guardando”

Le confessioni notturne della Contessa Patrizia De Blanck non finiscono qui, anzi rivolgendosi proprio a Massimiliano Morra e Guenda Goria li ha esortati a mettersi in gioco anche dal punto di vista “di coppia”. “Non sono treni che passano sempre, adesso è importante per i guardoni, ora vi stanno tutti a guardare. Dopo quando esci che gliene frega. La tendenza è quella, se uno gli da pane per i suoi denti…capisca chi capisca. Insomma è un lavoro” – ha detto la contessa alla giovanissima figlia di Maria Teresa Ruta che però ha reagito in modo completamente diverso. “Ma è venuta la fidanzata la settimana scorsa, è complesso. Dopo la mia posizione diventa complicata…una sfascia famiglie” – ha precisato l’attrice, ma la Contessa ha prontamente replicato dicendole: “motivo in più per creare tutto…poi ci penso io dal confessionale, che mi interpellano sempre”. In realtà gatta ci cova già da diverso tempo visto che tra Guenda e Massimiliano sembra essersi creata una certa complicità, anche se l’ex di Adua Del Vesco è felicemente fidanzato!



