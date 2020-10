Patrizia De Blanck choc al GF Vip: “Tommaso Zorzi sparati”/ Web chiede la squalifica

Patrizia De Blanck a rischio squalifica? Il web è in rivolta e chiede un provvedimento disciplinare immediato nei confronti della contessa, rea di aver rivolto una frase choc a Tommaso Zorzi. L’influencer, all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020 continua a dividere i concorrenti: da una parte ci sono quelli che lo amano come Stefania Orlando, Guenda Goria e Maria Teresa Ruta e dall’altra ci sono quelli che non sopportano alcuni suoi atteggiamenti come avrebbe lasciato intendere la contessa che, nelle scorse ore, si è lasciata sfuggira una frase che non è passata inosservata al popolo del web. “Hai rotto il ca**o, già sono inca**ata nera per la storia della stanza. Si sparasse così almeno smette di rompere i co****ni”, ha detto la De Blanck scatenando la rabbia degli utenti di Twitter.

PATRIZIA DE BLANCK SQUALIFICATA DAL GRANDE FRATELLO VIP 2020?

Il web non perdona la frase pronunciata da Patrizia De Blanck e chiede una squalifica immediata della contessa che avrebbe commesso altri scivoloni durante la permanenza nella casa del Grande Fratello vip 2020. Molti utenti, infatti, ricordano come, davanti a Tommaso, abbia usato la parola “fro*i”. Lo stesso Alfonso Signorini, in diretta, le aveva fatto notare l’uso inopportuno di quella frase. Il web, tuttavia, non si limita a questo, ma ricorda anche l’attacco a Dayane Mello che ha definito “una selvaggia della giungla” e avrebbe anche lanciato una bottiglia. Tutti gli atteggiamenti della De Blanck sono diventati virali sul web ed ora il pubblico chiede un provvedimento disciplinare. Cosa farà Alfonso Signorini?

no scusatemi adesso sono al limite ma come si permette? essere arrabbiati non giustifica proprio nulla @GrandeFratello ma i provvedimenti? quando? siete penosi se continuate a far restare una persona così in casa #gfvip pic.twitter.com/2xQcwTXC17 — ✨ || tommy zorzi 🤍 (@jensacqkles) October 27, 2020





