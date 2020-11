Patrizia De Blanck choc con la Gregoraci: “Non puoi tromb*are”/ “Roba da Rodriguez..”

Elisabetta Gregoraci si confida con Patrizia De Blanck e la contessa tira in ballo Cecilia Rodriguez. Tutto sarebbe accaduto quando l’ex moglie di Flavio Briatore, in seguito ad un litigio con Pierpaolo Pretelli il quale ha ammesso di non riuscire ad essere semplicemente suo amico e di volere qualcosa in più, ha deciso di tirare fuori il proprio malessere. Le parole di Pierpaolo hanno causato una frattura nel legame con la Gregoraci che, confidandosi con la contessa con cui ha instaurato un rapporto di stima e affetto, ha ribadito di non poter andare oltre all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020. “Io non me la sono sentita di andare oltre, gli voglio bene (a Pierpaolo, ndr.) ma non mi sono sentita di fare di più.”, ha spiegato l’ex moglie di Flavio Briatore che resta ferma sulla propria posizione di non voler assolutamente vivere una storia d’amore all’interno della casa. Le parole di Elisabetta hanno fatto infuriare la De Blanck che avrebbe così tirato in ballo Cecilia Rodriguez che, nella casa, visse l’inizio della sua storia d’amore con Ignazio Moser che dura ancora oggi.

PATRIZIA DE BLANCK, IL COMMENTO SU CECILIA RODRIGUEZ

Patrizia De Blanck, pensando ad un’ipotetica storia d’amore nella casa del Grande Fratello Vip 2020 tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, come fa sapere Fanpage, ricorda l’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che si lasciarono travolgere dalla passione. La contessa, però, avrebbe messo in guardia la Gregoraci ricordando ciò che accadde durante quell’edizione del reality. “Però voglio dire, cosa vuol dire andare oltre? T******e sotto le lenzuola? Non si può fare, una persona di un certo livello non lo fa. Lo può fare la Cecilia Rodriguez che è sciolta e tutto, ma lei (Elisabetta Gregoraci, ndr.) ha un figlio non può fare le scene, c’è anche un limite”, avrebbe sbottato la De Blanck. La Rodriguez replicherà alle parole della contessa?



