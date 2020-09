Patrizia De Blanck choc: “Ho dei momenti di autolesionismo”/ “Più faccio schifo…”

Con l’espulsione di Fausto Leali, Patrizia De Blanck e Fulvio Abbate sono i concorrenti più adulti del Grande Fratello Vip 2020. In una casa ricca di tanti giovani, la contessa e lo scrittore trascorrono insieme tanto tempo e, ieri sera, si sono concessi una chiacchierata sul divano. Stesi l’uno accanto all’altra, hanno affrontato vari argomenti tra cui il modo con cui affrontano il tempo che passa e il rapporto che hanno con il proprio aspetto fisico. “Ho dei momenti di autolesionismo in cui più faccio schifo e più mi piaccio. Mentre loro stanno tutto il giorno a rifarsi trucco e capelli, io lo faccio apposta e mi abbandono così. Poi Arriva la diretta e mi sistemo e mi ritrovo come sono nella mia vita normale, ma il giorno dopo torno uguale”, racconta la De Blanck.

PATRIZIA DE BLANCK E FULVIO ABBATE, CONFIDENZE AL GRANDE FRATELLO VIP 2020

La confidenza di Patrizia De Blanck è l’occasione per Fulvio Abbate per svelare il proprio rapporto con il tempo che passa. Anche lo scrittore ammette di non piacersi quando, guardandosi allo specchio, vede la pancia o i capelli che non ci sono più. “Io mi faccio schifo quando mi vedo con la panza e non mi dò pace perché mi sono caduti i capelli. Diventi un cesso, mi guardo e mi sembro mio padre e questa cosa per me è straziante. Mi sembro mio padre e mia zia Gioconda“, ha detto lo scrittore che è stato consolato dalla De Blanck. “Ma nella vita ci sono tante cose che contano, non solo l’estetica”, aggiunge la contessa che nella casa è una delle più pimpanti con i suoi racconti di vita e la sua innata energia. I due, poi, hanno concluso la conversazione con un bacio sulla guancia. Cliccate qui per vedere il video.



