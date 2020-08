Patrizia De Blanck “Coltivo erba sulla moquette”/ Adriana Volpe: “I cani ci pisciano”

Esilarante intervista o, come l’ha etichettata Flora Canto, “pittoresca”. Finalmente a Ogni Mattina si vede qualcosa di divertente e tutto grazie a Patrizia de Blanck ospite della trasmissione di Adriana Volpe che ha aperto le porte della sua casa per mostrare alcuni dei suoi quadri (uno di questo rotto e con la cornice scollata dal caldo, a suo dire) ma anche il suo acquario senza pesci (perché troppo sensibile e triste per la loro morte) e la sua pista da ballo. A farle da spalla poi non poteva mancare Giada De Black che ha spiegato che lei abita sopra e la madre al piano di sotto così non sono costrette a litigare tutti i giorni. Il bello, però, arriva quando viene fuori che la Contessa “coltiva l’erba sulla moquette in terrazza”.

PATRIZIA DE BLANCK “COLTIVO ERBA SUL TERRAZZO”

Tranquilli, non si sta parlando dell’erba intesa come droga ma proprio di quella che solitamente sta in giardino. A quanto pare Patrizia de Blanck ha pesato bene di lanciare questa nuova moda per permettere ai suoi cani di stare fuori come in giardino e di mangiare l’erba quella che tanto bene fa ai loro pancini. Le risate però non mancano prima per via della sua frase a doppio senso ma poi anche per le parole di Adriana Volpe che, forse presa dalla foga del momento, ha rilanciato: “Si è proprio applicata per avere l’erbetta, non è un’infiltrazione, no…siamo proprio anticipatori di tendenza..i cani pisciano lì? Invece di portarli fuori…”. Giovanni Ciacci prova a recuperare un po’ la sua padrona di casa ma senza successo.



