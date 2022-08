Patrizia De Blanck e Lorenzo Castelluccio al Grande Fratello Vip 7?/ Contessa svela…

Patrizia De Blanck e Lorenzo Castelluccio verso il Grande Fratello Vip 7?

Rumors sempre più numerosi sui personaggi famosi che potrebbero diventare concorrenti del Grande Fratello Vip 7 dopo l’ufficializzazione del solo Giovanni Ciacci. Da tempo si parla anche di un presunto ritorno nella casa della contessa Patrizia De Blanck che, stavolta, potrebbe partecipare in coppia con l’influencer Lorenzo Castelluccio e portare con sè un amico davvero speciale.

“Se farò il bis? Per adesso non posso sbilanciarmi, ci sto pensando. Nel caso dovessi accettare vivrei l’avventura con l’influencer Lorenzo Castelluccio, è un mio caro amico. Penso che insieme ci divertiremo molto. Quando ho partecipato nel 2020 avevo chiesto una camera tutta mia e il bagno privato e mi sono stati concessi. Questa volta vorrei aggiungere a questi il mio cagnolino Alien”, ha dichiarato la contessa in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo.

Patrizia De Blanck e gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 7

Dopo la prima esperienza come concorrente del Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck è pronta per tornare nella casa di Cinecittà portando, tuttavia, con sè il cagnolino Alien. In attesa di scoprire se il ritorno si concretizzerà, nell’intervista rilasciata a Nuovo, la contessa ha anche parlato degli altri concorrenti soffermandosi, in particolare, su Rita Dalla Chiesa che, tuttavia, non dovrebbe essere tra i concorrenti.

“Altri concorrenti? Ho letto che ci sarà Rita Dalla Chiesa, ma era ancora titubante perché anche lei non voleva lasciare il suo cane. In questo siamo molto simili, amiamo i nostri cuccioli alla follia. Perché noi donne over facciamo successo in tv? Perché gallina vecchia fa buon brodo! Scherzi a parte, perché tutte noi siamo stati testimoni di un’epoca fantastica che non tornerà più. Abbiamo tanto da raccontare”.

