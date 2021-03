Patrizia De Blanck, è parente di Mussolini? È veramente contessa?/ Il vero padre è…

Patrizia De Blanck, classe 1940, è figlia del conte Guillermo de Blanck y Menocal, proprietario a Cuba di piantagioni di tabacco e di canna da zucchero, e di Lloyd Dario, ultima discendete di una nobile famiglia veneziana. La villa di famiglia ai Parioli a Roma, il padre era ambasciatore di Cuba, era spesso frequentata da Churchill, Nuvolari, Haakon di Norvegia, Totò, Eduardo, Chagall. “Io e mio fratello Dario siamo stati educati con freddezza… da mio padre ho ricevuto solo baciamani. A 7 anni mi hanno messo in un collegio in Svizzera; a 15 ho frequentato a Londra una “Finishing school”, la scuola che ti prepara a sposare un Capo di Stato”, ha raccontato la contessa anni fa a Tv Sorrisi e Canzoni. Durante la partecipazione di Patrizia De Blanck al Grande Fratello Vip 5, il settimanale Oggi ha fatto delle ricerche sul suo titolo nobiliare: sembra che il padre Guglielmo de Blanck fosse “conte” perché un suo antenato ottenne il titolo nel 1400, in seguito a una donazione. “Sono andato a vedere l’elenco ufficiale della nobiltà italiana edito dallo Stato nel 1921. Tra le famiglie non risulta nessuna famiglia De Blanck”, ha detto l’esperto di araldica Pierfelice Degli Uberti a Live – Non è la d’Urso.

Dacriocistite, malattia Patrizia De Blanck:"Ho rischiato di morire"/ Infezione agli occhi

Patrizia De Blanck: figlia del gerarca Asvero Gravelli?

Inoltre, secondo gli studi effettuati dal settimanale Oggi, Patrizia De Blanck non sarebbe figlia del Conte Guillermo De Blanck y Menocal ma di Asvero Gravelli, gerarca fascita e figlio illegittimo di Benito Mussolini. Il giornalista Giangavino Sulas ha ritrovato un’intervista rilasciata nel 2005 dalla De Blanck a “Oggi”, in cui la contessa ammette di essere stata adottata: “Lei dice che è figlia di Asvero Gravelli, un gerarca fascista molto importante, giornalista e scrittore, vicinissimo al Duce. Gravelli altro non è che il figlio di un tipografo di Predappio e di una donna bellissima, che il Duce avrebbe sedotto. Lei è nipote del Duce. A Roma lo sapevano tutti di chi era figlia”, ha detto il giornalista a Canale 5. Nell’intervista ritrovata, la De Balnck raccontava: “Io e Dario non ci vergogniamo certo del nostro vero padre, un uomo onesto, coltissimo, che tutti indicavano come il figlio segreto di Mussolini. Siamo stati allevati dal conte Guillermo de Blanck y Menocal, il quale sposando mia madre Lloyd, ci riconobbe come i suoi figli legittimi”.

LEGGI ANCHE:

Giuseppe Drommi, marito Patrizia De Blanck/ Console di Panama morto per un tumorePATRIZIA DE BLANCK HA DATO DELLA PUTTAN* A STEFANIA ORLANDO?/ "Mai fatta questa cosa"

© RIPRODUZIONE RISERVATA