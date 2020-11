Patrizia de Blanck eliminata al Grande Fratello Vip 2020?/ Lite con la Orlando e lacrime per Enock

Patrizia de Blanck eliminata al Grande Fratello Vip 2020?

Patrizia de Blanck eliminata al Grande Fratello Vip 2020 oppure no? La nomination è arrivata come un fulmine a ciel sereno per la bella Contessa ma non per coloro che abitano in casa con lei e con cui condivide la sua vita La sua nomination era nell’aria già da un po’ soprattutto da quando Dayane Mello prima, Adua Del Vesco poi e la stessa Stefania Orlando, hanno un po’ premuto verso questa direzione. In particolare, proprio la conduttrice ha più volte ribadito, anche ai suoi compagni di viaggio dopo la gaffe di Petrelli al salvataggio di venerdì sera, che chi vuole votare la Contessa può farlo senza temere insorgenze per via della sua età perché anche lei è una concorrente come tutti gli altri. Alla fine la nomination è arrivata per la Contessa e anche tutto quello che è arrivato dopo ovvero la sua reazione davvero esagerata che ha travolto prima Giulia Salemi e poi anche Stefania Orlando che, nel corso di questi giorni, hanno provato a chiarire con lei ma senza grandi risultati.

La nomination la fa infuriare, lite con la Orlandi e lacrime per Enock

Patrizia de Blanck se l’è presa in un primo momento con Giulia Salemi al grido di “ma chi sei, chi ti conosce, proprio tu mi nomini..” lasciando intendere che la nomination non poteva arrivare da lei che era l’ultima arrivata. Diversi i toni con Stefania Orlando in questi ultimi giorni nella casa del Grande Fratello Vip 2020. La Contessa ha deciso di non rivolgere più la parola alla sua compagna di viaggio. Dopo il piccolo chiarimento, che ha portato solo ad un’altra discussione, la contessa ha spiegato agli altri di averle tolto il saluto e di non volerci parlare più: “Lei mi aveva chiesto di non nominarla e non l’ho fatto, ma per queste cose io l’amicizia la levo, non me lo dimentico, non sarà mai una amica mia”. Chiuso quindi il capitolo tra le due signore della casa e mentre per Stefania Orlando ha solo offese e parole poco carine, per Enock arriva addirittura a piangere ammettendo di essere un po’ sconvolta dal fatto che dovrà lasciarlo da solo in casa.



