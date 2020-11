Patrizia de Blanck/ Età, quanti anni ha? Compleanno al Grande Fratello Vip 2020!

Patrizia de Blanck influencer? Questa è la missione che al Grande Fratello Vip 2020 hanno dovuto compiere Tommaso Zorzi e Giulia Salemi. Armati di cornice da foto social, i due hanno insegnato alla Contessa come apparire sempre al top su Instagram insegnandole i trucchi del mestiere. In un primo momento è toccato proprio a Zorzi insegnare alla Contessa come sponsorizzare una tisana detox presentando il prodotto al pubblico essendo convincente. Poi è stato il turno di Elisabetta, Pierpaolo ed Enock, con una lezione sui tutorial di fitness spingendola a mostrare ai follower come fare gli esercizi, in questo caso per la cervicale. Alla fine è Patrizia de Blanck che prende in mano la palla e si lancia in una lezione di trucco per il suo ‘make-up da egizia’. Messo da parte il divertente siparietto, nella casa del Grande Fratello Vip 2020, la bella Contessa ha avuto modo di tornare a parlare di vecchi amori (finalmente!) e, in particolare, approfittando della presenza di Giulia Salemi, ha tirato fuori una vecchia storia con un persiano.

Patrizia de Blanck racconta dell’amore iraniano

Proprio alla giovane influencer, Patrizia de Blanck ha raccontato di aver fatto strage di cuori e di aver avuto una relazione travolgente con un amico iraniano che ha conosciuto a Montecarlo e che faceva il medico a New York. Le due sono molto in sintonia e la contessa si regala molto volentieri alla new entry promettendo di raccontarle altri aneddoti sul suo passato e poi, quando usciranno dalla casa, anche il suo libro. Giulia Salemi non ha potuto far altro che ringraziarla e complimentarsi con lei per i suoi tratti particolari e alla fine la contessa ammette di avere origini cubane ed è per questo che i suoi occhi non sono molto conformi agli altri. Ciliegina sulla torta per la Contessa è arrivata la festa a sorpresa che i gieffini hanno organizzato per gli speciali 80 anni che proprio oggi compie. Nella casa del Grande Fratello Vip 2020 arriveranno ospiti e sorprese per lei durante la diretta di questa sera?



© RIPRODUZIONE RISERVATA