Patrizia de Blanck “Fatto uso di droghe perché depressa”/ “Con il padre di Giada…”

Patrizia de Blanck è pronta a sganciare la bomba sulla sua vita privata tra amori, liti e uso di droghe. Questo è quanto si evince da quello che riporta il settimanale Nuovo che lancia qualche frase choc del suo libro A letto con il diavolo spiegando, alcuni passaggi drammatici della vita della Contessa attualmente in forza al Grande Fratello Vip 2020. Sicuramente la gieffina ha ancora molte cose da raccontare e solo nei prossimi giorni scopriremo se lo farà nella casa di Cinecittà oppure no, fatto sta che il settimanale ha portato a galla alcune frasi che riguardano un suo complicato momento in cui ha sofferto di depressione e durante il quale è finita in ospedale per un’emorragia dal naso per via dell’uso di droghe che ha fatto. Lei stessa racconta: “In un momento di grave depressione, un amico, nel tentativo, sbagliato, di aiutarmi, mi spinse a fare uso di droghe…Per paura non ci ho mai più riprovato…”.

PATRIZIA DE BLANCK PARLA DEL PADRE DI GIADA E DELLA SUA ESPERIENZA CON LA DROGA

Dall’altro lato, invece, c’è il racconto che Patrizia de Blanck ha fatto dell’amato marito e padre della figlia Giada, l’unico uomo che, a suo dire, ha davvero amato. Ma anche in questo caso le cose non sono andate come previsto: “Ci amammo in modo sbagliato, distruggendoci a vicenda tra ripicche, tradimenti e bugie. Ci continuammo a ferire fino all’addio…”. Anni dopo l’uomo è tornato da lei ma ormai malato ad un passo dalla morte: “Tornò minato con un male che non gli dava scampo…Lo accolsi dedicandomi totalmente a lui…”.



