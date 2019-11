Patrizia De Blanck fidanzata con un politico famoso/ “È sposato? Allora vaffanc*lo!”

Si fa piccante la nuova puntata di Pomeriggio 5. Si parla di toy boy e cougar nel salotto di Barbara D’Urso, che oggi torna ad ospitare anche Patrizia De Blanck. Ed è proprio lei a balzare al centro dell’attenzione quando critica Wanda Fisher che avrebbe un nuovo fidanzato 27enne. “Che schifo!” sbotta la De Blanck che viene però interrotta da Roger Garth. Dal collegamento, l’opinionista della D’Urso lancia una bomba: “Ma senti chi parla! Parli proprio tu che stai con un politico anche molto famoso che per di più è fidanzato!” Parole, quelle di Garth, che la De Blanck non smentisce. “Che ne sai tu?” chiede, e Roger replica “Cara, lo sa tutta l’Italia!” In studio c’è un po’ di sgomento, la stessa Barbara D’Urso è basita e chiede a Patrizia De Blanck se la notizia sia vera.

Patrizia De Blanck fidanzata con un politico famoso e sposato?

Patrizia De Blanck è davvero fidanzata con un politico famoso? A quanto pare sì. A confessarlo è proprio lei a Pomeriggio 5, ammettendo, tuttavia, di non essere a conoscenza del fatto che sia sposato. “Se lo è non lo sapevo… Sono sempre quelle cose che ti dicono ‘Sono separato in casa, stiamo insieme per i figli…’ – così poi sbotta – Vabbè, se è sposato bene a saperlo perché io con gli uomini sposati non ci sto! Se tu mi dici questo, stasera gli parlo e se è così gli dico vaffanc*lo!” Dunque, c’è davvero una storia d’amore tra la De Blanck e un politico famosi di cui, però, non viene svelato il nome. Sarà davvero anche sposato come dice Roher Garth? D’altronde è lui ad ammonirla: “Non si fa così, lui è sposato, ha anche famiglia…”

