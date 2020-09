Patrizia De Blanck: “Flavia sei pazza. Stai male”/ Attacca La Vento per il ritiro dal Grande Fratello Vip

Patrizia De Blanck non sta deludendo le aspettative del pubblico del Grande Fratello Vip 5. La contessa, in sole ventiquattro ore di permanenza nella casa, ha dato vita a veri e propri show che stanno facendo il giro non solo del web, ma anche delle varie trasmissioni che si occupano del reality show di canale 5. Dopo aver regalato uno spogliarello al pubblico di Pomeriggio 5, durante la notte, la contessa ha perso letteralmente la pazienza con Flavia Vento prima che quest’ultima abbandonasse la casa. Dopo aver pianto per tutto il giorno pensando ai suoi cani, Flavia Vento ha deciso di ritirarsi dopo poche ore dall’ingresso. Una decisione che ha spiazzato non solo il pubblico, ma anche gli altri concorrenti che hanno trascorso tutto il giorno a consolarla. Chi, tuttavia, non ha usato mezze misure scagliandosi contro l’atteggiamento della Vento è stata proprio la contessa De Blanck che si è lasciata andare ad un durissimo sfogo nei suoi confronti.

PATRIZIA DE BLANCK ATTACCA FLAVIA VENTO AL GRANDE FRATELLO VIP 5: “CHE CAZ*O CI SEI VENUTA A FARE QUI DENTRO?”

Patrizia De Blanck, prima del ritiro ufficiale di Flavia Vento dal Grande Fratello Vip, in cucina, alla presenza degli altri concorrenti, le ha detto esattamente si è scagliata contro la soubrette, rea di aver avuto un atteggiamento sbagliato nell’affrontare il reality. “Ma falla finita tu sei sce*a davvero. Tu hai le fisse. Guarda che te invece di andare via, devi andare a farti ricoverare perché mica sei normale. Sei pazza. Ma vaffan***o è un giorno che sta qua! Ma è tutta st**nza questa! Sei tu che stai male! No i cani. I cani stanno bene, tu stai male!”, sbotta la De Blanck. “Dai, non viviamo una situazione normale”, replica la Vento. “Ma allora che ca**o ci sei venuta a fare tu qui dentro? Cosa cavolo ci sei entrata a fare dimmelo”, conclude la contessa. Poco dopo, la Vento ha lasciato definitivamente la casa.

PATRIZIA CONTRO FLAVIA IO STO AMANDO #GFVIP pic.twitter.com/3jZsmsUlw8 — Michele Gessa (@MeanGorgeous) September 15, 2020





