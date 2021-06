Patrizia De Blanck “Franco Califano non fu solo un’avventura”/ Lettere piccanti e…

Tanti gli amori che hanno popolato la vita di Patrizia De Blanck. Tra quelli più noti ed importanti la contessa inserisce sicuramente Franco Califano. Il loro rapporto è stato spesso definito un flirt, ma la diretta interessata, intervistata dal settimanale OGGI, ha tenuto a chiarire che “Il nostro legame non fu solo un’avventura come si crede, ma una vera storia d’amore”. Nel numero del settimanale in edicola domani, l’ex gieffina ha parlato di una relazione piuttosto importante: “Franco mi adorava e anch’io ero molto presa da lui. A rendere particolarmente intrigante il nostro legame era la nostra appartenenza a mondi diversi, che si attraevano e si respingevano a un tempo”, ha ammesso. Ma non è tutto: a prova di ciò ha mostrato al settimanale anche delle appassionate lettere d’amore che lui le scriveva.

GIUSEPPE DROMMI, MARITO PATRIZIA DE BLANCK/ “È morto tra le mie braccia, un dramma..”

Patrizia De Blanck e quelle lettera d’amore piccanti di Franco Califano

Nelle lettere scritte da Franco Califano a Patrizia De Blanck si legge: “Ti immagino nuda come sei abituata a dormire e non ti nascondo che vorrei essere accanto a te… È un momento bellissimo e io te lo offro come ti regalerei me stesso. Teneramente Franco”. Alla fine la loro storia finì, racconta Patrizia De Blanck, perché lui non voleva raggiungerla a Montecarlo e perché non amava il fatto che lui fumasse a letto. Questo, però, non mise fine al loro rapporto: “Ebbi altri amori, ma in nessun uomo trovai l’imprevedibilità, l‘ironia e il senso del meraviglioso di Franco. Come a dire che, dopo avere avuto un amante come lui…tutto il resto è noia”, ha dichiarato la contessa.

