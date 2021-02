Patrizia De Blanck, frecciatina al fidanzato di Rosalinda Cannavò/ “Avrà le corna…”

Durante la puntata del Grande Fratello Vip 2020 trasmessa il 5 febbraio e che è stata in gran parte dedicata al lutto di Dayane Mello, Alfonso Signorini ha affrontato anche la questione del rapporto tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Negli scorsi giorni, l’attrice siciliana ha scritto un biglietto a Zenga con il quale gli ha espresso la propria stima. Il conduttore del reality ha provato a capire cosa stia accadendo tra i due gieffini. “Ma volevo solo congratularmi, loro hanno creato dei castelli in aria… sono parole d’amicizia”, ha immediatamente precisato Rosalinda evitando il chiacchiericcio. In studio, tuttavia, Signorini ha chiesto un parere sul rapporto tra Rosalinda e Zenga agli ex concorrenti e, tra questi, la contessa Patrizia De Blanck si è lasciata andare ad una battuta.

PATRIZIA DE BLANCK, COMMENTO SU ROSALINDA CANNAVO’ E ANDREA ZENGA

Tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò c’è solo stima e amicizia. L’attrice siciliana l’ha confermato durante la diretta con Alfonso Signorin, anche se non tutti hanno creduto alle sue parole. Antonella Elia, infatti, non ha perso occasione per punzecchiarla. “Dillo che l’hai nominato per levare la tentazione dalla Casa”, ha dettoo l’opinionista del Grande Fratello Vip scatenando le risate degli altri concorrenti. In studio, invece, la contessa Patrizia De Blanck si è lasciata andare ad una battuta più pepata facendo una considerazione sul fidanzato di Rosalinda. “Avrà le corna“, ha detto la De Blanck. Pupo ha rincarato la dose di ironia: “Farà il filmino del matrimonio“ mentre Alfonso Signorini ha svelato ad Andrea Zenga l’interesse di Alessa Zelletta, sorella di Andrea, nei suoi confronti. Signorini, poi, ha deciso di creare ulteriori dinamiche rivolgendo una domanda scomoda a Zenga. “Chi scegli tra Rosalinda e la sorella di Andrea Zelletta?“, ha chiesto il conduttore e Andrea Zenga ha scelto nuovamente Rosalinda.



© RIPRODUZIONE RISERVATA