Patrizia De Blanck “Giulia, sei una rompipa*e”/ La contessa si schiera con Zorzi

Ieri sera, lunedì 8 febbraio, nella trentottesima puntata del Grande Fratello Vip è stato dedicato ampio spazio alla diatriba tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi in corso ormai da qualche settimana. “Diciamo che nelle ultime settimane non vi siete risparmiati, mi sembrate coesi contro Giulia”, ha detto Alfonso Signorini aprendo la questione e mostrando una lunga clip sull’argomento. Ma Tommaso Zorzi ha voluto ribadire, anche in diretta, la sua posizione: “Se c’è una persona che si è isolata, sei stata tu, ti sei voluta isolare tu, per stare con Pierpaolo, stare insieme, risolvere le vostre cose. Quindi è ovvio che il tempo che rimane è poco e lo devi dividere con gli altri, ma non dire che ti abbiamo lasciato sola e siamo tutti contro di te, nessuno è contro Giulia”.

Patrizia De Blanck attacca Giulia Salemi

Proprio dopo questo battibecco, è intervenuta dallo studio Patrizia De Blanck con il suo solito modo diretto: “Posso dire una cosa? Giulia, sei una rompipa*e. È quello che penso”, generando applausi e risate in studio come dentro la casa del Grande Fratello Vip. Giulia Salemi ha incassato il colpi, mostrando un tirato sorriso di cortesia. Pupo, però, ha sposato l’attenzione su Tommaso Zorzi: “Non fanno una bella figura Tommaso e Stefania. Fattelo dire: hai tutto per entrare nel mondo dello spettacolo perché sei cinico, cattivo al punto giusto, stratega ed egocentrico. Come tutti noi che facciamo parte di questo mondo“. Ma Alfonso Signorini ha zittito l’opinionista: “È anche intelligente, diciamolo”. Anche Antonella Elia ha difeso l’influencer italo-persiana: “Ci stai facendo vivere una fiaba. tu sei Cenerentola, poi abbiamo le sorellastre, Tommaso e Stefania, e il principe azzurro…”.



